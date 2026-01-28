模仿攀登101 摔2公尺重傷

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北一○一大樓，全球關注，但也引發模仿效應，許多人未經許可爬大樓，議員以北市攀岩館事故為例，從兩公尺摔下來就會重傷；台北一○一表示，將持續加強巡查與管制，對任何未經許可攀爬行為依法處理。

一名少年爬一○一被警衛制止，還傳出一樓屋簷被人爬到微微變形，亂象叢生。一○一董事長賈永婕提醒民眾，請放棄想要攀爬一○一大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭，這個行為非常愚蠢，也不帥氣。

台北一○一呼籲，如未經許可，請勿以任何形式攀爬台北一○一建築外牆及相關結構，否則將危及自身與周邊公共安全，並可能涉及法律責任。

國民黨北市議員游淑慧說，專業的熱血背後，是長年的極致訓練；盲目模仿，只會通往醫院急診室，「真相是兩公尺的高度，就能毀掉健康」。

游淑慧說，北市攀岩館已發生九件嚴重申訴案，傷勢嚴重，其中八件為骨折意外，包含極其嚴重的「脊椎壓迫性骨折」，受傷族群多數是「初次體驗者」，僅從兩公尺（不到半層樓高）摔下就受重傷。她已提案制定北市專屬規範，要求體育局針對攀岩場館擬定嚴格的安全管理標準。

北市體育局表示，去年開會訂攀岩及抱石場地設施設備稽核項目及安全規範，預計今年一月底公告「攀岩館、抱石館等類場館安全規範指引」。

蔣萬安昨表示，賈永婕周六晚間致電詢問，若周日無法舉行，可否延到周一？他立即聯絡警消等單位，加速行政流程。