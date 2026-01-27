受「台灣101」波及被改名 陳致中回嗆羅智強：我的「中」不是中國

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員陳致中不滿立委羅智強隨口將他改名成「陳致台」，強調自己名字的中是取自中庸之道。圖／本報資料照
高雄市前議員陳致中不滿立委羅智強隨口將他改名成「陳致台」，強調自己名字的中是取自中庸之道。圖／本報資料照

行政院長卓榮泰日前將「台北101」稱為「台灣101」，國民黨立委羅智強今天批評卓榮泰吃飽太閒，以後「陳致中改叫陳致台好了」。對此高市前議員陳致中回擊說，他的中是「中庸之道」的中，並非「中國」之意，卓榮泰說台灣101何錯之有？

美國攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101受到全球矚目，攀登成功後，行政院長卓榮泰發文祝賀，指稱Alex Honnold成功登上「台灣101」頂端。

卓榮泰稱台北101為台灣101，台北市長蔣萬安回應「難道我現在是台灣市長？」國民黨立委羅智強則批評卓榮泰「吃飽太閒」，不處理正事，每天搞正名運動，「叫陳致中改叫陳致台」。

前總統陳水扁之子陳致中說，羅智強委員用他的名字作文章會不會太無聊，父母取致中是「中庸之道」的中，不是「中國」，卓揆說台灣101何錯之有？101在台北沒錯但也是台灣的地標，奇怪羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？

陳致中強調自己毋須改名，「我以台灣為榮」。

