快訊

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101被卓揆改稱「台灣101」 媒體人直言：想變中央政績

聯合新聞網／ 綜合報導
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101，資深媒體人樊啓明認為行政院長卓榮泰發文致敬時，應該寫「台北101」而非「台灣101」。本報資料照片／記者季相儒攝影
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101，資深媒體人樊啓明認為行政院長卓榮泰發文致敬時，應該寫「台北101」而非「台灣101」。本報資料照片／記者季相儒攝影

日前國際知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，讓台灣被世界看見，而行政院長卓榮泰發文時，在文中將「台北101」稱作「台灣101」，對此，資深媒體人樊啓明發文批評，這就是不想幫台北市長蔣萬安做球的「升格戰術」，為的是將功勞變成中央的政績。

樊啓明在臉書發文表示，台北101明明在「台北」，卓榮泰卻刻意改口叫「台灣101」，說穿了就是想把地標拉到國家層級，因此他質疑，如此一來「功勞就順勢變成了中央的政績？」

他直言，這未免太小家子氣。真正有自信的中央政府，應該要懂「台北的光榮就是台灣的光榮」，何必為了防一個市長，搞得這麼彆扭？這反而暴露了中央與地方競合的不成熟。

因此樊啓明強調，不管叫台北101還是台灣101，樓高不會變，變的是政治人物築起的牆。「真正的國家高度，不是玩文字遊戲收割成果，而是中央願意跨越黨派，跟地方大方共享榮耀」。

文章曝光後，引來網友回應「台北101就是台北101，望周知」、「政客就是要蹭一下熱度，有夠丟臉」，但也有人質疑「101叫做台北101，但是不屬於台北市，101董事長是去立法院備詢不是台北市議會」、「就是指台灣的101有什麼問題？」、「這就像是日本鐵塔、法國鐵塔、義大利斜塔」、「台灣改叫中華台北有意見，台北101叫台灣101也有意見。台灣人真難服侍」。

霍諾德 台北101

延伸閱讀

鄰座乘客是「厭世白蘿蔔」！電車窗邊耍憂鬱 日網笑：根本上班族

拜拜不要只是「心裡默念」！命理師曝秘訣：讓聲音直達天聽

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

一天3元就可認養石虎！她曬超萌「動物認養卡」 網驚：逛動物園還免費

相關新聞

台北101被卓揆改稱「台灣101」 媒體人直言：想變中央政績

日前國際知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，讓台灣被世界看見，而行政院長卓榮泰發文時，在文中將「台北101」稱作「台灣101」，對此，資深媒體人樊啓明發文批評，這就是不想幫台北市長蔣萬安做球的「升格戰術」，為的是將功勞變成中央的政績

影／看徒手攀登台北101...法醫高大成拿這兩件事相比 批是亂搞一場

美國極限攀岩家 Alex Honnold（霍諾德）徒手攀登台北 101，雖然成功登頂並未產生意外，但引起正反兩面的批評。...

攀爬101神食譜！Alex Honnold登頂前夕狂嗑鼎泰豐巧克力小籠包

日前完成徒手攀爬台北101大樓壯舉的美國極限攀岩大師Alex Honnold，在各界驚嘆其神技之餘，他征服世界最高綠建築...

霍諾德攀台北101 他諷失手機率遠低於台灣的行人地獄

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手登頂台北101，獲國際關注。百萬網紅Cheap在臉書分...

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕透露他答應過我要減速

美國徒手攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月25日在netflix全球直播鏡頭下，在無繩索、無裝備的...

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。