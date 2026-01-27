台北101被卓揆改稱「台灣101」 媒體人直言：想變中央政績

日前國際知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，讓台灣被世界看見，而行政院長卓榮泰發文時，在文中將「台北101」稱作「台灣101」，對此，資深媒體人樊啓明發文批評，這就是不想幫台北市長蔣萬安做球的「升格戰術」，為的是將功勞變成中央的政績。

樊啓明在臉書發文表示，台北101明明在「台北」，卓榮泰卻刻意改口叫「台灣101」，說穿了就是想把地標拉到國家層級，因此他質疑，如此一來「功勞就順勢變成了中央的政績？」

他直言，這未免太小家子氣。真正有自信的中央政府，應該要懂「台北的光榮就是台灣的光榮」，何必為了防一個市長，搞得這麼彆扭？這反而暴露了中央與地方競合的不成熟。

因此樊啓明強調，不管叫台北101還是台灣101，樓高不會變，變的是政治人物築起的牆。「真正的國家高度，不是玩文字遊戲收割成果，而是中央願意跨越黨派，跟地方大方共享榮耀」。

文章曝光後，引來網友回應「台北101就是台北101，望周知」、「政客就是要蹭一下熱度，有夠丟臉」，但也有人質疑「101叫做台北101，但是不屬於台北市，101董事長是去立法院備詢不是台北市議會」、「就是指台灣的101有什麼問題？」、「這就像是日本鐵塔、法國鐵塔、義大利斜塔」、「台灣改叫中華台北有意見，台北101叫台灣101也有意見。台灣人真難服侍」。