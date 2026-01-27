影／看徒手攀登台北101...法醫高大成拿這兩件事相比 批是亂搞一場

美國極限攀岩家 Alex Honnold（霍諾德）徒手攀登台北 101，雖然成功登頂並未產生意外，但引起正反兩面的批評。知名法醫高大成今就痛批這是不負責任的作為，外國人在「著猴」我們要跟著「著猴」嗎？台灣有人會叫別人去爬大樓嗎？簡直是亂搞一場，要是摔死了怎麼辦？

高大成甚至認為這會發生類似張文模仿鄭捷的攻擊事件一樣，因為社會上有些人沒有辦法去消化這樣的「不道德」的事情，不會想到說去爬這個是有危險的，甚至有人會想說自己也來學一下。不應該這樣，台灣社會還是應該有人該講一些話。

他也認為，徒手攀登台北 101這件事也與最近發生的計程車司機在快速道路上把客人趕下車，致客人被撞死一樣。司機當然可以說「那也沒什麼，我怎麼知道他會被撞死」但你應該預知他可能會被撞死啊，那是在車輛高速行駛的道路上，有可能會出事，不然為何要打電話（報案）就是有感覺才會去打電話。

高大成今是在接受媒體訪問談論計程車司機丟包致死案時，同時批評了徒手攀登台北 101案。他說，如果是他，他絕對不會允許去攀爬 101這件事，如果偷偷的爬，那是他家的事，掉下來死了也不干大家的事，但若是允許攀爬， 101雖然一定會要對方自行負責，但這是沒有道德，允許的人道德也低落了，他覺得不應該這樣。