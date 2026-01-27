霍諾德攀台北101 他諷失手機率遠低於台灣的行人地獄

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。本報資料照片／記者季相儒攝影
美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手登頂台北101，獲國際關注。百萬網紅Cheap在臉書分析霍諾德爬101失手的機率，他表示，霍諾德徒手爬101聽起來危險，「其實比我們出門買豆漿安全」。

霍諾德徒手攀岩經驗超過20年，高達上千次的紀錄，Cheap表示，其中最猛的是2017年徒手征服酋長岩，海拔900公尺，快比101高1倍。霍諾德訪談提到，雖然101很高，但技術層面相對單純、可預測。以霍諾德數千次的徒手攀爬，沒有重大失誤來看，單次爬101失手的機率，統計學上低於0.01%（上千次無失誤）。

Cheap長期關注行人交通安全議題，他表示，而在台灣被車撞的機率，官方數據，每年約1.7至2萬名行人在馬路上受傷，機率約0.074%，台灣人活到80歲被車撞過，機率是5%。如果是整體車禍，台灣每年35萬至50萬件車禍（報案件數）、1年發生車禍的機率是1.5%至1.7%，通勤族10年內遇到車禍為15%。

「台灣交通，地獄級難度，你沒選困難模式，但困難模式選擇了你」，Cheap表示，最爆笑的是，台灣人說霍諾德爬101很危險。

其他網友表示，「過台灣斑馬線、走人行道，可能比爬101危險」、「台灣人千萬不要謙虛，光是過馬路這件事，就足以證明我們早就將極限運動融入日常生活中」、「等公車被冷氣砸死，在銀行裡辦事也能被車撞，台灣還有什麼意外是不會發生的」、「爬101很危險，只是台灣的交通更危險」、「霍諾德敢爬101，但不敢不先左右查看有無來車再過馬路」、「整段過程最危險的是過馬路到101」、「101外牆不會遇到張文」、「在台灣不管開車、騎車、走路真的都要很注意，現在太多毒駕、酒駕、情緒失控的」。

