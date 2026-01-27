快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日完成赤手攀爬台北101大樓。記者季相儒／攝影
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日完成赤手攀爬台北101大樓。記者季相儒／攝影

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台灣101」。國民黨立院黨團書記長羅智強批卓榮泰無聊到極點，他酸，「叫前總統陳水扁之子陳致中改叫『陳致台』好了」。

霍諾德成功徒手登頂台北101，董事長賈永婕被讚行銷成功，更有人拱其參選台北市長。對此，羅智強說，最後做決定的都是台北市民。台北市長蔣萬安現在就是把台北市政做到最好，相信對蔣萬安而言，政績就是最強的後盾。至於任何的社會賢達或是其他人想要參選台北市長，都是尊重。

有媒體報導指卓榮泰提到把台北101改成台灣101，蔣萬安回「我現在是台灣市長？」對此，羅智強說，卓榮泰吃飽太閒？這麼多正事要做，一個院長每天搞正名運動嗎？「叫陳致中改叫『陳致台』好了」。那是老笑話。台北市所有的東西都改成台灣就好了，像是台北美術館改成台灣美術館。台中也可以改啊，像是台中所有大道或台中任何路名，台南、高雄也一樣。

羅智強表示，他最近聽到笑話，台灣以後所有的大學都改為台灣大學，因為都在台灣，就叫台灣大學。以後每個人都是從台大畢業的。無聊到極點的卓榮泰。

霍諾德 台北101

延伸閱讀

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安今再用1句話酸爆

卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

相關新聞

賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風，在大樓各角落也想試...

當過兵都會？霍諾德攀101「1姿勢」起身引熱議 網友實測全身劈哩啪啦

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登上台北101，以91分鐘成功登頂，全程透過Netflix直播播送，讓世界看見台灣。有網友看到霍諾德攀登途中坐在地上休息，突然從雙腳盤腿交叉後直接站起身，好奇這個動作是否一般人也能做到，話題一出立刻掀起一波實測挑戰。

卓榮泰稱「台灣101」惹議 羅智強：叫陳致中改名陳致台好了

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101。行政院長卓榮泰發文喝彩，但文中卻稱「台...

霍諾德赤手征服台北101！單日聲量飆破20萬 賈永婕、攝影團隊被讚爆

全球屏息！攀岩傳奇Alex Honnold無繩索登頂台北101，聲量破20萬！揭秘外傾15度難關、賈永婕抗壓內幕與愛妻對望，文末附限量簽名粉袋抽獎。

留友看！Netflix霍諾德攻頂101變「中文配音」風格大變 網後製加1特效太適合

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）在1月25日花91分鐘就攻頂台北101，全程紀錄、登頂過程都在Netflix 的《赤手獨攀台北101：直播》節目播出，不過日前有網友再次觀看該節目，想享受霍諾德挑戰人類極限過程時意外出戲，因為裡頭的英文對話全變成中文配音，讓他邊看邊笑，直呼超有趣，更有人認為變成闔家觀賞的節目，瞬間吸引36萬次觀看次數。

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

美攀岩傳奇艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，市長蔣萬安臉書貼文恭喜遭部分網友酸收割，台北101董事長賈永婕昨晚再度在臉書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。