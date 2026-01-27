賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風，在大樓各角落也想試著攀上101，為了避免冒險舉動導致危險事故，台北101董事長賈永婕也呼籲「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去，這個行為非常的愚蠢也不帥氣」，但賈董發文後段的「女性比喻」則引發網友認為譬喻有物化女性問題、引起反彈。

賈永婕提醒民眾「不要在101大樓爬來爬去、磨磨蹭蹭我們大樓各個角落，請直接放棄掙扎！」但接下來的用語引起不少網友反彈，因她後面接著寫著「來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆，我們非常歡迎，但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明」。

網友回應，「滿奇怪的爛比喻，前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說『請不要硬上她們的身體』？？？把被侵犯對象預設為女性真的很糟」；「感謝賈董對台灣的付出與努力，但真的幫幫忙，不要物化女性，不要拿女性身體開黃腔，我相信妳在職場也不喜歡男性說這樣的話」、「物化女性、性化物體的比喻真的很糟」、「後面的比喻真的是多餘了，連身為女性的我都覺得不舒服」。

但該文也有網友針對民眾嘗試爬101的風波，附圖回覆「想爬101的，歡迎加入台電」，引起大量好評。台電技術人員或電信工程人員，工作負責發電、變電與配電設備的維護、搶修，需要能大膽無畏的站上高空作業，或是站在高空中走鋼索維修的勇者。

因此，在賈董提醒民眾不要攀爬101的貼文下，有網友建議想爬101大樓的，歡迎加入台電的貼文，引起網友廣泛迴響，「是（台電）非常恰當的招募時機」、「真心推薦可爬又有薪水」、「請把這張招募圖貼在101」、「站在台電第一線的人是一群很偉大的工作」，還有人說「國軍缺人、海巡也缺人」，有冒險精神的不妨為國效力。