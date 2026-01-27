快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

聽新聞
0:00 / 0:00

賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Alex Honnold成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風攀高，也想試著攀上101。報系資料照片
Alex Honnold成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風攀高，也想試著攀上101。報系資料照片

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風，在大樓各角落也想試著攀上101，為了避免冒險舉動導致危險事故，台北101董事長賈永婕也呼籲「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去，這個行為非常的愚蠢也不帥氣」，但賈董發文後段的「女性比喻」則引發網友認為譬喻有物化女性問題、引起反彈。

賈永婕提醒民眾「不要在101大樓爬來爬去、磨磨蹭蹭我們大樓各個角落，請直接放棄掙扎！」但接下來的用語引起不少網友反彈，因她後面接著寫著「來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆，我們非常歡迎，但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明」。

網友回應，「滿奇怪的爛比喻，前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說『請不要硬上她們的身體』？？？把被侵犯對象預設為女性真的很糟」；「感謝賈董對台灣的付出與努力，但真的幫幫忙，不要物化女性，不要拿女性身體開黃腔，我相信妳在職場也不喜歡男性說這樣的話」、「物化女性、性化物體的比喻真的很糟」、「後面的比喻真的是多餘了，連身為女性的我都覺得不舒服」。

但該文也有網友針對民眾嘗試爬101的風波，附圖回覆「想爬101的，歡迎加入台電」，引起大量好評。台電技術人員或電信工程人員，工作負責發電、變電與配電設備的維護、搶修，需要能大膽無畏的站上高空作業，或是站在高空中走鋼索維修的勇者。

因此，在賈董提醒民眾不要攀爬101的貼文下，有網友建議想爬101大樓的，歡迎加入台電的貼文，引起網友廣泛迴響，「是（台電）非常恰當的招募時機」、「真心推薦可爬又有薪水」、「請把這張招募圖貼在101」、「站在台電第一線的人是一群很偉大的工作」，還有人說「國軍缺人、海巡也缺人」，有冒險精神的不妨為國效力。

霍諾德 台北101

延伸閱讀

101%的力氣！賈永婕揭霍諾德登頂101「因雨延期」幕後：拒當龜孫子

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

賈永婕公開霍諾德提案過程！「為了台灣」必須拚這一次

相關新聞

賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，引起部分民眾跟風，在大樓各角落也想試...

當過兵都會？霍諾德攀101「1姿勢」起身引熱議 網友實測全身劈哩啪啦

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登上台北101，以91分鐘成功登頂，全程透過Netflix直播播送，讓世界看見台灣。有網友看到霍諾德攀登途中坐在地上休息，突然從雙腳盤腿交叉後直接站起身，好奇這個動作是否一般人也能做到，話題一出立刻掀起一波實測挑戰。

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

美攀岩傳奇艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，市長蔣萬安臉書貼文恭喜遭部分網友酸收割，台北101董事長賈永婕昨晚再度在臉書...

霍諾德赤手征服台北101！單日聲量飆破20萬 賈永婕、攝影團隊被讚爆

全球屏息！攀岩傳奇Alex Honnold無繩索登頂台北101，聲量破20萬！揭秘外傾15度難關、賈永婕抗壓內幕與愛妻對望，文末附限量簽名粉袋抽獎。

留友看！Netflix霍諾德攻頂101變「中文配音」風格大變 網後製加1特效太適合

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）在1月25日花91分鐘就攻頂台北101，全程紀錄、登頂過程都在Netflix 的《赤手獨攀台北101：直播》節目播出，不過日前有網友再次觀看該節目，想享受霍諾德挑戰人類極限過程時意外出戲，因為裡頭的英文對話全變成中文配音，讓他邊看邊笑，直呼超有趣，更有人認為變成闔家觀賞的節目，瞬間吸引36萬次觀看次數。

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安今再用1句話酸爆

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德周日成功登頂台北101，歷時91分鐘，引發國際關注，不過行政院長卓榮泰在臉書恭賀發文將台北1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。