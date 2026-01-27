當過兵都會？霍諾德攀101「1姿勢」起身引熱議 網友實測全身劈哩啪啦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
霍諾德25日在眾人期盼中成功爬上台北101。 記者季相儒／攝影
世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登上台北101，以91分鐘成功登頂，全程透過Netflix直播播送，讓世界看見台灣。有網友看到霍諾德攀登途中坐在地上休息，突然從雙腳盤腿交叉後直接站起身，好奇這個動作是否一般人也能做到，話題一出立刻掀起一波實測挑戰。

一名網友在Threads上PO出霍諾德攀登101的一段影片表示，「有沒有脆友可以示範一下，用這個姿勢站起來？28歲的我想嘗試，結果看起來只是地上蠕動的蟲，其實很容易嗎⋯⋯？」

有網友實測挑戰，「37歲二寶媽路過，加抱一隻15公斤小孩站起是日常」、「我可以，59歲，天天練yoga」、「這哪有什麼難度，50+的爸爸」、「我有在跑步，腿部肌肉可以承受，還站的起來」、「我試了一下是有成功，但是全身上下發出各種劈哩啪啦的聲音」、「這是我唯一能跟他一樣做的動作了」。

有網友提到當過兵的人應該都會這個動作，「在軍中，新訓會教，還要跳起來立正站好，然後我褲子就裂了」、「你當過兵嗎？這是部隊起立的標準動作」、「以前當兵時有教過盤腿坐，然後就是用這方式直接站起來」；也有網友表示「注意到這個站姿+1，甚至是在大樓邊緣，我應該會站起來直接往旁邊跌」、「手機前的各位不要輕易嘗試，大家都要好好的」。

還有人分享「要站起來的重點是重心要往前，如果腳不交叉兩腳出力只會往後蹬，但交叉後出力方向變左右不只可以消除後蹬的問題，還可以順便抓地更好站起」、「能否盤腿從地板起立，是評估身體功能的好測試喔！《身體要你動》把他列為十項『生命徵象』之一。起不來的話，書裡也提供了多種練習法，推推」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

霍諾德 台北101 Threads

