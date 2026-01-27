快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北101董事長賈永婕為宣傳美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德將攀爬101大樓，自己也爬到了101最頂端。圖／取自「賈永婕的跑跳人生」臉書
台北101董事長賈永婕為宣傳美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德將攀爬101大樓，自己也爬到了101最頂端。圖／取自「賈永婕的跑跳人生」臉書

美攀岩傳奇艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，市長蔣萬安臉書貼文恭喜遭部分網友酸收割，台北101董事長賈永婕昨晚再度在臉書還原攀登前一晚打電話給蔣萬安市長過程，再度打臉網路酸民。

蔣萬安今天也還原當天與賈永婕通話內容，因當晚賈董擔心若周日天候仍不佳，是否可改為周一？蔣萬安當下一句話「沒有問題」，並表示「只要是能讓世界看到台灣和看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成、一起努力。」

蔣萬安說，希望能夠讓艾力克斯霍諾德這次攀爬101順利進行，賈永婕特別在周六晚間打來給他，希望如果周日沒有辦法順利舉行，延到周一可不可以？因周一是上班日尖峰時段，一開始台北101的申請只有周六、周日。蔣當下說，「沒有問題」。

蔣萬安說。所以他馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC應變中心等單位，當然還有文化局、影委會，因為周一早上尖峰時段包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關管制，還有現場消防局對安全的維護、EOC頂樓相關拍攝等。當然還有影委會跟Netflix，還有拍攝團隊的公文申請、審查文件補件等，及加速整個流程。

蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問北市府如何協助台北101這次的攀登，並問跟賈董通話說了什麼?蔣萬安也讚賈永婕董事長確實很用心，也很積極，並還原當天的通話內容。

北市長蔣萬安今天上午主持市政會議。圖／取自UDN直播
北市長蔣萬安今天上午主持市政會議。圖／取自UDN直播

霍諾德 台北101

延伸閱讀

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安今再用1句話酸爆

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

【重磅快評】王世堅若上場 冒汗的是賴清德或蔣萬安？

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

相關新聞

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

美攀岩傳奇艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，市長蔣萬安臉書貼文恭喜遭部分網友酸收割，台北101董事長賈永婕昨晚再度在臉書...

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安今再用1句話酸爆

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德周日成功登頂台北101，歷時91分鐘，引發國際關注，不過行政院長卓榮泰在臉書恭賀發文將台北1...

影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

世界知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰2小時內徒手攀登台北101，現場吸引逾千名民眾聚集圍觀，Netflix也進行全球同步直播。

赤手完攀台北101 霍諾德受訪稱報酬少但沒錢也願意爬

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成為赤手登頂台北101的第一人。他日前受訪時稱這項挑戰的報酬「少到令人難為情」，但金錢並非他的...

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日在無繩索或護具的情況下，以1.5小時完成徒手攀爬台北101的挑戰...

徒手登101酬勞曝光？霍諾德拒談細節稱「令人尷尬的小數目」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。