登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

美攀岩傳奇艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，市長蔣萬安臉書貼文恭喜遭部分網友酸收割，台北101董事長賈永婕昨晚再度在臉書還原攀登前一晚打電話給蔣萬安市長過程，再度打臉網路酸民。

蔣萬安今天也還原當天與賈永婕通話內容，因當晚賈董擔心若周日天候仍不佳，是否可改為周一？蔣萬安當下一句話「沒有問題」，並表示「只要是能讓世界看到台灣和看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成、一起努力。」

蔣萬安說，希望能夠讓艾力克斯霍諾德這次攀爬101順利進行，賈永婕特別在周六晚間打來給他，希望如果周日沒有辦法順利舉行，延到周一可不可以？因周一是上班日尖峰時段，一開始台北101的申請只有周六、周日。蔣當下說，「沒有問題」。

蔣萬安說。所以他馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC應變中心等單位，當然還有文化局、影委會，因為周一早上尖峰時段包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關管制，還有現場消防局對安全的維護、EOC頂樓相關拍攝等。當然還有影委會跟Netflix，還有拍攝團隊的公文申請、審查文件補件等，及加速整個流程。