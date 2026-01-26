快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

徒手登101酬勞曝光？霍諾德拒談細節稱「令人尷尬的小數目」

香港01／ 撰文／朱加樟
霍諾德25日早上9時挑戰徒手攀爬台北101，場外聚集大批媒體及民眾。中通社
霍諾德25日早上9時挑戰徒手攀爬台北101，場外聚集大批媒體及民眾。中通社

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。美媒《紐約時報》早前曾引用消息透露霍諾德此次活動的酬勞，不過霍諾德本人則未正面回應。

霍諾德早前接受《紐約時報》採訪，記者詢問他這次活動的酬勞是否職涯最大進帳？他回答稱「也許。比我經紀人期待的少。」霍諾德稱，即便沒有酬勞和電視轉播節目，只要台北101大樓允許，他仍願意做這件事。

記者再直接問霍諾德的酬勞數字，霍諾德回應：「我不會說的，這是一個令人尷尬的數目」。

他補充，如果和主流體育項目比較，這是一個令人尷尬的小數目。一些不著名的美國職棒大聯盟球員也可以獲得一億七千萬美元的合約。

最後記者再試探問酬勞是否多達逾千萬美元時，霍諾德立刻否認，並再次強調那是一個令人尷尬的小數目。

報導引述消息稱，霍諾德此次攀登台北101的酬勞為6位數美元（mid-six figures）。

根據台媒報導，霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。

整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理質素，多次轉身對底下民眾揮手，中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

而直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101。

Alex Honnold是誰？

霍諾德出生於加州，他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。

2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

Alex Honnold爬台北101前夕 與影后莎莉賽隆比拼「攀椅轉圈」

101攀登｜Alex Honnold倒掛沒用手 神還原謝天華離地單手接電話

文章授權轉載自《香港01》

霍諾德 台北101

延伸閱讀

霍諾德爬101握力卻跟普通人一樣？ 醫師點關鍵原因：每項運動不同

不只霍諾德想登台北101 前北市副市長爆料：阿湯哥也曾想來

霍諾德赤手完攀101 莊翠雲：零出資讓世界看到台灣

霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

相關新聞

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日在無繩索或護具的情況下，以1.5小時完成徒手攀爬台北101的挑戰...

徒手攀101若失足會變凶宅？ 律師曝2關鍵：絕對不會

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日順利完成徒手攀登台北101的壯舉，讓不少人極為讚嘆。有人擔心萬一發生意外，失足墜落，那101會不會變成凶宅？對此律師陳君瑋表示，除非是兇殺或自殺，若僅是意外死亡，並不會變成凶宅。

徒手登101酬勞曝光？霍諾德拒談細節稱「令人尷尬的小數目」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。美...

效仿霍諾德當攀岩好手？全台逾1,200個相關工作機會

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德25日以91分鐘又35秒，完成攀登台北101的挑戰，點燃國內攀岩話題。依據104人力銀行統...

零出資行銷台灣 立委：台北101賈永婕值得肯定

立委李坤城26日於立法院財政委員會，針對美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在星期天成功完成攀登台北101...

霍諾德爬101握力卻跟普通人一樣？ 醫師點關鍵原因：每項運動不同

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，不少民眾同步看直播，為他捏了一把冷汗。然而，霍諾德以前曾測過握力，其實他的握力是一般水準，卻能完成許多極限攀岩活動，對此，復健科醫師王思恒點出關鍵原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。