徒手登101酬勞曝光？霍諾德拒談細節稱「令人尷尬的小數目」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。美媒《紐約時報》早前曾引用消息透露霍諾德此次活動的酬勞，不過霍諾德本人則未正面回應。

霍諾德早前接受《紐約時報》採訪，記者詢問他這次活動的酬勞是否職涯最大進帳？他回答稱「也許。比我經紀人期待的少。」霍諾德稱，即便沒有酬勞和電視轉播節目，只要台北101大樓允許，他仍願意做這件事。

記者再直接問霍諾德的酬勞數字，霍諾德回應：「我不會說的，這是一個令人尷尬的數目」。

他補充，如果和主流體育項目比較，這是一個令人尷尬的小數目。一些不著名的美國職棒大聯盟球員也可以獲得一億七千萬美元的合約。

最後記者再試探問酬勞是否多達逾千萬美元時，霍諾德立刻否認，並再次強調那是一個令人尷尬的小數目。

報導引述消息稱，霍諾德此次攀登台北101的酬勞為6位數美元（mid-six figures）。

根據台媒報導，霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。

整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理質素，多次轉身對底下民眾揮手，中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

而直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101。

Alex Honnold是誰？

霍諾德出生於加州，他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。

2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

