效仿霍諾德當攀岩好手？全台逾1,200個相關工作機會

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德25日以91分鐘又35秒，完成攀登台北101的挑戰，點燃國內攀岩話題。依據104人力銀行統計，目前全站標註「攀岩」的工作機會約有1,200個，職務類型涵蓋攀岩教練、用品銷售與戶外運動推廣等，部分職缺月薪上看5萬元，顯示攀岩已從小眾運動，逐步發展成具規模的職涯選項。

104人力銀行指出，攀岩相關工作以「攀岩教練」最為常見，工作內容包括引導正確運動方式、規劃攀岩館內與戶外體驗活動，以及課程設計與教學；其次為「攀岩用品銷售」，須具備觀察顧客需求、提供專業建議與服務的能力；另有「戶外運動推廣企劃」，負責活動企劃、社群經營，並與品牌、KOL及合作夥伴協作。綜合來看，專業運動知識、與顧客互動的溝通引導力，以及行銷企劃與推廣能力，是攀岩相關職務最核心的三大能力。

在薪資水準方面，104表示，由於攀岩工作具備一定專業門檻，整體薪資行情相對不低。以正職來看，運動攀岩教練月薪約落在3.2萬至4萬元；結合行銷與專案執行能力的戶外運動推廣職務，月薪可達3.8萬至5萬元，顯示運動產業中，非教學類職務同樣具備穩定且具成長性的待遇。若以兼職或彈性工時觀察，兒童攀岩教師多採時薪制，時薪約300至600元，適合具運動背景或希望累積實務經驗的人才投入。

除就業市場外，攀岩運動也逐漸成為企業福利與員工活動的新選項。104人力銀行指出，根據《2025員工C.E.O.調查報告》，福利制度佳仍是求職者考量的重要因素之一，近年愈來愈多企業設立攀岩社，或舉辦攀岩體驗活動，作為員工團體活動的一環。透過攀岩，不僅能促進員工身心健康，也有助於提升跨部門交流與團隊凝聚力，並培養專注力與抗壓性等職場軟實力。

104人力銀行分析，隨運動休閒風氣持續發展，攀岩已不再只是個人興趣，而是逐步延伸為具就業與產業潛力的領域，讓「愛攀岩」有機會轉化為一條兼具熱情與收入的職涯路徑。