快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

零出資行銷台灣 立委：台北101賈永婕值得肯定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。記者季相儒／攝影
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。記者季相儒／攝影

立委李坤城26日於立法院財政委員會，針對美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在星期天成功完成攀登台北101的壯舉，肯定董事長賈永婕的行銷巧思。

李坤城指出，賈永婕特別將101外圍五根旗桿，全面更換為中華民國國旗，讓國旗在不同的角度都可以在Netflix的直播畫面中出現，成功行銷台灣、讓世界都能看見台灣

李坤城詢問財政部長莊翠雲，邀請Alex攀登101的活動，財政部或台北101是否有支出經費，以及賈董事長是否有事前向財政部報告？

對此，財政部長莊翠雲回應，財政部及台北101並未支出任何經費，僅提供場地協調與宣傳協助，相關決策屬公司治理事項，無須提報財政部。

李坤城對此表示高度肯定，強調台北101在「零出資」的情況下，成功讓世界再次看見台灣，值得所有公部門深思，如何以有限資源甚至零資本，創造最大的政策與行銷效益。

霍諾德 台北101 李坤城 看見台灣

延伸閱讀

霍諾德赤手完攀101 莊翠雲：零出資讓世界看到台灣

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳　網笑：一定有綠色乖乖

相關新聞

徒手攀101若失足會變凶宅？ 律師曝2關鍵：絕對不會

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日順利完成徒手攀登台北101的壯舉，讓不少人極為讚嘆。有人擔心萬一發生意外，失足墜落，那101會不會變成凶宅？對此律師陳君瑋表示，除非是兇殺或自殺，若僅是意外死亡，並不會變成凶宅。

零出資行銷台灣 立委：台北101賈永婕值得肯定

立委李坤城26日於立法院財政委員會，針對美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在星期天成功完成攀登台北101...

霍諾德爬101握力卻跟普通人一樣？ 醫師點關鍵原因：每項運動不同

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，不少民眾同步看直播，為他捏了一把冷汗。然而，霍諾德以前曾測過握力，其實他的握力是一般水準，卻能完成許多極限攀岩活動，對此，復健科醫師王思恒點出關鍵原因。

不只霍諾德想登台北101 前北市副市長爆料：阿湯哥也曾想來

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日成功挑戰徒手攀爬台北101，從上午9時11分出發，共花91分鐘30秒，完成歷史性創舉，也吸引許多網友關注。不過對於這種「個人挑戰」類型的城市行銷，是否能常態化，各界有不同看法，如前台北市副市長李永萍態度保留，並透露「台北101曾經錯過跟好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）同框的機會」。

霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，結合霍諾德本人的說法，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇。許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」，張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。