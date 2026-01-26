零出資行銷台灣 立委：台北101賈永婕值得肯定

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，結合霍諾德本人的說法，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇。許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」，張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

2026-01-26 14:28