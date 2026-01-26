赤手完攀台北101 霍諾德受訪稱報酬少但沒錢也願意爬

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成為赤手登頂台北101的第一人。他日前受訪時稱這項挑戰的報酬「少到令人難為情」，但金錢並非他的動力，即使沒任何報酬，他也願意攀登101。

霍諾德（Alex Honnold）昨天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂101層樓、508公尺高的台北101，全程耗時約1個半小時。

娛樂網站TMZ引述「紐約時報」（The New YorkTimes）報導，霍諾德近日透露，他攀登台北101所獲得的酬勞「少到令人難為情」，尤其跟主流職業運動員動輒數以百萬計美元的合約相比，更顯得微不足道。

根據紐時，霍諾德這次攀登的報酬落在「6位數（美元）中段」。

儘管報酬有限，霍諾德說金錢並非他的動力，事實上，只要取得大樓同意，即使沒任何報酬，他也願意進行這次危險的攀登。

霍諾德告訴紐時：「如果沒電視節目，而大樓允許我去做的話，我還是會去，因為我知道自己做得到，而且做了會很棒。」