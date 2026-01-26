霍諾德爬101握力卻跟普通人一樣？ 醫師點關鍵原因：每項運動不同

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國攀岩好手霍諾德獨攀台北101，但握力卻跟成年男子一樣，沒有比較強大，對此，復健科醫師王思恒點出關鍵原因。 記者季相儒／攝影
美國攀岩好手霍諾德獨攀台北101，但握力卻跟成年男子一樣，沒有比較強大，對此，復健科醫師王思恒點出關鍵原因。 記者季相儒／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，不少民眾同步看直播，為他捏了一把冷汗。然而，霍諾德以前曾測過握力，其實他的握力是一般水準，卻能完成許多極限攀岩活動，對此，復健科醫師王思恒點出關鍵原因。

艾力克斯霍諾德2019年出席奧斯卡典禮時，他穿著一身帥氣的西裝，手裡握著簡單儀器測試握力，那時他的握力大約是34-43公斤，對應為成年男性一般的水準，讓王思恒在臉書表示「這聽起來很荒謬，一個能徒手爬上101的人，手勁居然是路人等級？」接著他澄清，他沒有貶低霍諾德的意思，並進一步解釋「握力強不等於會攀岩」。

王思恒表示，每個運動項目都在打造不同的「身體素質」。如果從施力模式來看，握力測試器檢測其實像「鉗子」般，測驗能把物體捏碎的爆發力，攀岩則是像「鋼勾」般死扣岩點的指尖耐力。因此，他強調「專項運動有高度專一性，不同運動之間隔行如隔山。就像你不會用深蹲重量來衡量馬拉松選手的實力一樣，霍諾德的平凡握力，很好地說明了這點」。

貼文一出，馬上引來網友熱議，有網友表示「其實很多健美、健力的人握力都可以強過他，可是體重跟握力比例要思考，加上核心力量和技巧。高階攀岩人士可以抓起快兩倍自身體重的重量，還有握力跟指力可不一樣」、「別鬧了，攀岩運動員都用雙手的兩隻手指頭引體向上」、「同樣的數字你壓的可能極限10秒，他可能整天掛網都沒事」、「他可以吊單桿幾小時，一般人1分鐘吧」、「他看起來根本沒有出力啊」、「他不是捏一下，而是持續不斷捏好幾個小時，所以握力差很多」。

