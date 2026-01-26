快訊

徒手攀101若失足會變凶宅？ 律師曝2關鍵：絕對不會

聯合新聞網／ 綜合報導
美國自由攀岩好手霍諾德昨天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時。 歐新社
美國自由攀岩好手霍諾德昨天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時。 歐新社

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日順利完成徒手攀登台北101的壯舉，讓不少人極為讚嘆。有人擔心萬一發生意外，失足墜落，那101會不會變成凶宅？對此律師陳君瑋在臉書發文表示，除非是兇殺或自殺，若僅是意外死亡，並不會變成凶宅。

前行政院政務委員張景森在臉書寫道，對於霍諾德和台北101董事長賈永婕給予極高評價，甚至透露自己曾經建議過101舉辦類似的攀登活動或比賽，但當時101內部評估後擔心會發生意外而拒絕，並且還說「一旦發生意外，101就會被地政單位登記為『凶宅』」。

對此，律師陳君瑋解釋，萬一霍諾德失足墜落地上，101也不會變成凶宅，因為凶宅僅指「兇殺」或「自殺」死亡，不含意外死亡，所以攀爬失足死亡不會構成凶宅；另外，是否為凶宅要看「起點」與「終點」

他表示如果「終點」是掉落在某一層樓，該樓就有可能變成凶宅，否則如果掉落在公設或馬路而不是某一層樓，則台北101不會成為凶宅，因此最後的結論就是：攀爬101失足墜落，也不會讓101變成凶宅。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

霍諾德 台北101 凶宅

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日順利完成徒手攀登台北101的壯舉，讓不少人極為讚嘆。有人擔心萬一發生意外，失足墜落，那101會不會變成凶宅？對此律師陳君瑋表示，除非是兇殺或自殺，若僅是意外死亡，並不會變成凶宅。

