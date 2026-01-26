快訊

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕（右）與Alex Honnold夫妻出發攀登101前的自拍合照。圖／摘自賈永婕的跑跳人生
美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登方式，僅費時91分鐘就站上508公尺的台北101最高點。而事前，關於台北101決定開放攀登一事，引發許多正反討論聲音。台北101董事長賈永婕在社群回應大家最想知道的一件事，如果最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？她回答「萬一真的發生事情，就是我來扛」。

如果Alex Honnold攀爬過程中，最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？賈永婕說，她當然有想過這件事，萬一真的發生事情，就是她來扛。她一定會面對。

她說，因為她有非常強大的中心思想，就是「理念」。她認為「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？我當然也可以選擇什麼都不做，不犯錯，當一個傳統官派、保守型的董事長。不做最簡單，拒絕最輕鬆。但我沒有。因為我知道，這對台灣而言是一個千載難逢的好機會。就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次」。

賈永婕也寫下雙方洽談這次跨國合作的時間點，時間為2024年9月底。「那時候我剛上任還不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信。「我立刻跟團隊說：這個一定要做」。她坦言，那時候她收到很多難聽的聲音，且有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑，她全部都記得清清楚楚。同年11月中，賈永婕跑完芝加哥馬拉松、回到台灣之後，執行製作人James飛來台灣，正式跟101提案。

接下來的事情，就是一連串不可能的任務。在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？賈永婕寫下「我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信，台灣，值得這一次拼搏」。

