霍諾德赤手完攀101 莊翠雲：零出資讓世界看到台灣

中央社／ 台北26日電

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，財政部長莊翠雲今天表示，台北101沒有提供任何經費、資金或贊助，只是提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。

霍諾德（Alex Honnold）25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。

莊翠雲今天上午赴立法院財政委員會進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。

民進黨立委李坤城質詢時提到，台北101董事長賈永婕將台北101外的5面旗幟都換成中華民國國旗，不管從哪個角度拍，都會拍攝到國旗，成功行銷台灣，應給予肯定及稱讚。

李坤城關心，這次霍諾德徒手攻頂台北101，財政部或台北101是否有出資。莊翠雲表示，包括財政部及台北101均沒有提供任何經費、資金或贊助，台北101只是提供場地，並進行相關的協調和宣傳。

李坤城說，這表示台北101在零出資的情形下，讓全世界再次看到台灣。莊翠雲說，不僅讓世界看到台灣，也讓世界看到國旗飄揚；這場直播活動屬於台北101公司治理及策略的規劃，並不需要提報財政部。

霍諾德 台北101

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登...

霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，結合霍諾德本人的說法，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇。許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」，張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

99%植物性飲食！霍諾德不吃肉怎長肌肉？醫曝3關鍵：滿滿蛋白質

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold）歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端。家醫科醫師許書華發文，稱很多人對他99%的植物性飲食感到好奇，質疑「不吃肉怎麼長肌肉？」，許書華分享植物性飲食的3大重點，強調「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，沒有不可能的事。

霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端...

徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣

