不只霍諾德想登台北101 前北市副市長爆料：阿湯哥也曾想來

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在25日成功挑戰徒手攀爬台北101，從上午9時11分出發，共花91分鐘30秒，完成歷史性創舉，也吸引許多網友關注。不過對於這種「個人挑戰」類型的城市行銷，是否能常態化，各界有不同看法，如前台北市副市長李永萍態度保留，並透露「台北101曾經錯過跟好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）同框的機會」。

李永萍日前在中天節目《中天辣晚報》指出，如果是她還在副市長任內，基於「偏保守派」的管理立場，她恐怕不會開放這種徒手攀爬101的挑戰，因為兩個原因：第一是「101要被看見，不一定要透過這種高風險的挑戰」，第二是「霍諾德因攀爬101是因為他經驗豐富、成功機率相對較高，但若其他人來挑戰呢？」

針對未來可能出現的挑戰活動，李永萍則認為，一旦開了先例，之後的管理問題也可能會隨之出現。霍諾德這次挑戰成名後，西方一向有冒險犯難的精神，那如果未來大家都提出攀爬101的申請，政府是否要開放，或者要如何審核，都要建立配套措施，而且過去也曾經有冒險挑戰失敗的案例，因此她指出「從政府管理角度，事後麻煩不小」。

在探討城市行銷與影視合作時，李永萍則回憶，當年湯姆克魯斯的《不可能的任務》曾有意在台北101取景，而且拍片的安全規劃更周延，但當時台北101未能夠促成，台北市政府也沒有整合、提出申請的機制，因此阿湯哥轉往上海拍攝，錯過讓世界看到台灣的機會。

最後，李永萍指出，她上任後曾赴美取經，成立可協調市府各局的影視協拍委員會，她強調，好萊塢早在20年前就看中101的國際辨識度，與這次霍諾德的個人挑戰相比，必須謹慎預防模仿效應跟安全管理，她指出「不會每次都這麼好運的」。