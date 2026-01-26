99%植物性飲食！霍諾德不吃肉怎長肌肉？醫曝3關鍵：滿滿蛋白質

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
家醫科醫師許書華分享霍諾德植物性飲食的3大關鍵。記者季相儒／攝影

美國知名極限攀岩好手艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端。家醫科醫師許書華指出，很多人對他99%的植物性飲食感到好奇，質疑「不吃肉怎麼長肌肉？」。許書華分享植物性飲食的3大重點，強調「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，沒有不可能的事。

霍諾德的公關曾透露，他平時約99%採植物性飲食，偶爾才會吃夏威夷碗（Poke Bowl）作為補充。而他在台北停留的這段期間，特別愛吃台北101大樓下方鼎泰豐的素食餃子，並多次前往品嘗。

許書華醫師在臉書發文，表示許多人驚訝於霍諾德竟然長期維持99%的植物性飲食，好奇他不吃肉為何會長肌肉？又怎麼有力氣？許書華透露，「植物系」不代表「沒力氣」，實際上不吃肉也能靠植物性補充蛋白質，只要把握好以下3大關鍵：

一、豆類和穀類互補

「必需胺基酸」人體無法自行製造，要藉由飲食攝取，多數植物蛋白雖然營養高，但通常都少了必需胺基酸，諸如豆類少了甲硫胺酸、穀類少了離胺酸。但巧合的是，當你把豆類和穀類湊在一起，就會形成「互補」關係，湊齊人體需要的必需胺基酸，使蛋白質吸收效率提升到與肉類同等水平。

二、鎖定「完全蛋白質」尖兵

毛豆、毛豆與黑豆是植物界少見的「完全蛋白質」，除了給滿必需胺基酸外，發酵過的大豆蛋白質密度高，對腸胃負擔也比較小。

三、善用「種子」神隊友

奇亞籽與南瓜子的蛋白質含量非常高，建議在早餐的燕麥奶裡加南瓜子、喝豆漿時加奇亞籽，既能增加蛋白質攝取量、還能補足Omega-3。

許書華最後總結，「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，保持專注和確定奮鬥的方向，你也可以和霍諾德一樣突破極限。

