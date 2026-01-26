霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國攀岩好手霍諾德獨攀台北101。 記者季相儒／攝影
美國攀岩好手霍諾德獨攀台北101。 記者季相儒／攝影

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇；許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」。張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

體育評論作家體育大叔在臉書發文，指出霍諾德僅花了1小時31分鐘就徒手爬上台北101，對於很多看直播的觀眾來說，簡直是「心跳馬拉松」，他每爬上一步，都讓我們非常緊張，當他成功登頂時，除了青天白日滿地紅的國旗和台北街景外，更看到了他「100%的勇氣」。

心理師張榮斌也在臉書發文，表示很多網路酸民會留言「這有什麼難？」、「給我裝備我也行啦」，其實講這些話的人連爬樓梯都會喘，看直播以為他很輕鬆，但他其實放棄攀登的次數超越你想像，只要感覺不對，就會立即撤退。

體育大叔提到，有些人會質疑「為何要玩命」，其實霍諾德也回應過：「很多人因為我冒險而指責我，但我覺得這有點虛偽，如果你一輩子坐在沙發上不動，罹患心臟病和癌症的風險反而更高。」張榮斌則表示，我們平時也都在玩命，熬夜追劇或吃不健康食物都很危險，我們卻以為很安全；反之霍諾德的冒險是「清醒的選擇」，因為他知曉有些事比坐在沙發上更重要。

霍諾德徒手攀登台北101，雙腳騰空只用一隻手抓握建築物，在高空中展現美技讓全場觀眾驚呼連連。 記者余承翰／攝影
霍諾德徒手攀登台北101，雙腳騰空只用一隻手抓握建築物，在高空中展現美技讓全場觀眾驚呼連連。 記者余承翰／攝影

「他不是瘋子，他是最清醒的那個人」，張榮斌認為，霍諾德才是真正珍惜生命的人，因為他不想浪費時間在「還可以」的日子中，而是完全專注、燃燒自己的活著。他曾說過：「對一件事投注百分之百的專注，因為你的生命就繫於其上」，這句話不是只講攀登，而是人生。

「我們看了一場秀，但也看了一堂課」，張榮斌指出，霍諾德讓我們知道生命原來也有另一種活法，不是躺平，而是向上；每個人心中都有自己的「101」，正是那個你認為會失敗而一直拖延的決定。別人認為的「不可能」，他卻僅用1小時31分鐘跟全世界說：「你覺得不可能的，只是還沒被做到而已。」

「謝謝Alex」，張榮斌最後說道，霍諾德成功登頂，我們從中看到的不只是他的成功，而是提醒我們人原來可以專注到這種地步、生命也可以這麼活。霍諾德除了讓世界看到台灣外，更能讓我們清楚看到，一個人全心投入熱愛的事物時，「生命會閃爍出什麼樣的光芒」。

相關新聞

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登...

99%植物性飲食！霍諾德不吃肉怎長肌肉？醫曝3關鍵：滿滿蛋白質

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold）歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端。家醫科醫師許書華發文，稱很多人對他99%的植物性飲食感到好奇，質疑「不吃肉怎麼長肌肉？」，許書華分享植物性飲食的3大重點，強調「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，沒有不可能的事。

霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端...

徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣

