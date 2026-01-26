霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。霍諾德今天上午與妻子桑妮（Sanni Honnold）一起搭機離台，不少旅客發現後上前與他合照，他也來者不拒十分親民。

霍諾德昨天完成自由攀登台北101後，今天上午9時許與妻子桑妮（Sanni Honnold）一同現身桃園國際機場，與工作團隊一同搭機返回美國。現場不少旅客發現後都上前要求合影，他也來者不拒一一配合，並且與民眾寒暄十分友善。一名航空迷說，他跟朋友約好一起來桃機拍飛機，幸運遇到霍諾德要回美國，很開心也幸運跟他合照。 美國知名自由攀岩好手艾力克斯霍諾德今天搭機離台，不少民眾上前合影。圖／讀者提供 美國知名自由攀岩好手艾力克斯霍諾德今天搭機離台，進入管制區前揮手與民眾道別。圖／讀者提供 美國知名自由攀岩好手艾力克斯霍諾德昨天成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端，今天上午他與妻子搭機離台。圖／讀者提供 艾力克斯霍諾德昨天成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端，今天上午他與妻子搭機離台。圖／讀者提供