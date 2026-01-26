霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照
美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。霍諾德今天上午與妻子桑妮（Sanni Honnold）一起搭機離台，不少旅客發現後上前與他合照，他也來者不拒十分親民。
霍諾德昨天完成自由攀登台北101後，今天上午9時許與妻子桑妮（Sanni Honnold）一同現身桃園國際機場，與工作團隊一同搭機返回美國。現場不少旅客發現後都上前要求合影，他也來者不拒一一配合，並且與民眾寒暄十分友善。一名航空迷說，他跟朋友約好一起來桃機拍飛機，幸運遇到霍諾德要回美國，很開心也幸運跟他合照。
