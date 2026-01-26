徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後，26日他在臉書發文分享心情，興奮直呼：「Taipei 101!! What a climb!!（台北101！多麼精彩的一次攀登！）」並感謝所有促成這次挑戰的幕後團隊。

霍諾德在貼文中表示，這次攀登台北101是一次難以置信的體驗，雖然目前僅簡短分享感想，但未來將會再詳細公開更多幕後故事與心路歷程。他特別向整個工作團隊致謝，強調正是因為大家的通力合作，這場極具歷史意義的挑戰才能順利完成，並形容這一天是「在一座令人驚嘆的高塔上，度過的美好一天」。

此次攀登行動不僅吸引大批民眾到場圍觀，也透過Netflix在全球直播，讓世界各地的觀眾見證霍諾德再度挑戰人類極限的瞬間。徒手攀爬台北101外牆的畫面曝光後，引發國際媒體與網友熱議，不少人直呼這不僅是極限運動的巔峰表現，也成功讓世界看見台灣地標的震撼魅力。

霍諾德以無繩索徒手攀岩聞名，過去曾完成多項被視為「不可能任務」的壯舉，此次挑戰台北101再度為他的傳奇生涯寫下全新一頁，也為台灣留下難忘的歷史畫面。