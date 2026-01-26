快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後，26日他在臉書發文分享心情，興奮直呼：「Taipei 101!! What a climb!!（台北101！多麼精彩的一次攀登！）」並感謝所有促成這次挑戰的幕後團隊。

霍諾德在貼文中表示，這次攀登台北101是一次難以置信的體驗，雖然目前僅簡短分享感想，但未來將會再詳細公開更多幕後故事與心路歷程。他特別向整個工作團隊致謝，強調正是因為大家的通力合作，這場極具歷史意義的挑戰才能順利完成，並形容這一天是「在一座令人驚嘆的高塔上，度過的美好一天」。

此次攀登行動不僅吸引大批民眾到場圍觀，也透過Netflix在全球直播，讓世界各地的觀眾見證霍諾德再度挑戰人類極限的瞬間。徒手攀爬台北101外牆的畫面曝光後，引發國際媒體與網友熱議，不少人直呼這不僅是極限運動的巔峰表現，也成功讓世界看見台灣地標的震撼魅力。

霍諾德以無繩索徒手攀岩聞名，過去曾完成多項被視為「不可能任務」的壯舉，此次挑戰台北101再度為他的傳奇生涯寫下全新一頁，也為台灣留下難忘的歷史畫面。

霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

霍諾德 台北101

延伸閱讀

影／霍諾德91分鐘 徒手攻頂101！曾說「沒想像中難」：掉下去不一定會死

壓力比看霍諾德攀101還大！Netflix工程師揭內幕　「兩樣東西」怕駭客來亂

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？網友一致喊：它完勝

霍諾德登台北101被說瘋子 妻：人們沒看出「他攀爬時多麼快樂」

相關新聞

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登...

霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，結合霍諾德本人的說法，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇。許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」，張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

99%植物性飲食！霍諾德不吃肉怎長肌肉？醫曝3關鍵：滿滿蛋白質

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold）歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端。家醫科醫師許書華發文，稱很多人對他99%的植物性飲食感到好奇，質疑「不吃肉怎麼長肌肉？」，許書華分享植物性飲食的3大重點，強調「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，沒有不可能的事。

霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端...

徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。