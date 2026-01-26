快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賈永婕手捧鳳梨祈求，霍諾德露出疑惑的表情。 圖／擷自Threads
賈永婕手捧鳳梨祈求，霍諾德露出疑惑的表情。 圖／擷自Threads

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣，台北101董事長賈永婕在21日就帶領著美國 Netflix 團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，依照台灣的習俗舉行祈福儀式，祈求活動一切順利，而Netflix也在直播當天播出片段，不過網友看一畫面都笑翻。

有網友在Threads上分享拍下的畫面，只見賈永婕手捧著一顆鳳梨正在閉眼祈求，而站在她一旁的霍諾德則一臉疑惑的看著，原PO寫道「Oh Taiwanese, weird but cute 這麼莊嚴地舉著一顆大鳳梨祈福，讓老美全部安靜嚴肅。我們根本是海綿寶寶那一族。」

其他網友則爆笑留言表示「Alex表情有點疑惑但超級可愛」、「頂尖科技+傳統信仰並存，就是台灣最強大的力量」、「我相信現場一定有綠色乖乖，但是我無法證實」、「我跟我澳洲男友一起看，他也是疑惑問我 is that a pineapple? What does it mean?（那是鳳梨嗎？這有什麼含義？）」、「Alex的臉：不理解，但謝謝」。

當然也有網友幫忙解釋，貼出拍到供桌上還有其他水果及兩箱綠色乖乖零食「拜蘋果平平安安、橘子是吉祥如意，鳳梨是求好運到來」、「祈求在地神靈庇祐是很重要的，我很喜歡這次Netflix的安排，在過程中介紹了很多台灣文化。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

霍諾德 台北101 賈永婕 鳳梨 乖乖

延伸閱讀

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

霍諾德登頂101蔣萬安臉書被批收割…賈董親留言1句話打臉酸民

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕「1小心機」讓世界看見台灣

賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅

相關新聞

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日再創歷史，以以Free Solo（無繩索、無保護）徒手攀登...

霍諾德攀登101玩命？心理師搖頭「他不瘋」：冒險是清醒選擇

美國攀岩好手霍諾德昨日成功徒手獨攀台北101。體育評論作家體育大叔與心理師張榮斌發文，結合霍諾德本人的說法，分析霍諾德看似「玩命」的心態，其實是清醒的選擇。許多人認為他不珍惜生命，其實他是在示範「完全燃燒、百分之百專注的活著」，張榮斌認為，霍諾德不僅是在為自己選擇負責，更是向世人證明，全心全意投入時，生命會閃爍出多麼耀眼的光芒。

99%植物性飲食！霍諾德不吃肉怎長肌肉？醫曝3關鍵：滿滿蛋白質

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold）歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端。家醫科醫師許書華發文，稱很多人對他99%的植物性飲食感到好奇，質疑「不吃肉怎麼長肌肉？」，許書華分享植物性飲食的3大重點，強調「吃得輕盈，反而更有力量」，只要飲食方法正確，沒有不可能的事。

霍諾德成功徒手攀上台北101頂端 今與妻子搭機離台親切與粉絲合照

美國知名自由攀岩好手艾力克斯.霍諾德（Alex Honnold），最終歷時1小時31分成功挑戰徒手攀爬站上台北101頂端...

徒手征服台北101後 霍諾德親發聲感性致謝團隊：多麼美好的一天

美國極限攀岩好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球。活動結束後

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。