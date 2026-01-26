賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳 網笑：一定有綠色乖乖

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成徒手攀爬台北101挑戰，而且透過Netflix直播讓全球看見台灣，台北101董事長賈永婕在21日就帶領著美國 Netflix 團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，依照台灣的習俗舉行祈福儀式，祈求活動一切順利，而Netflix也在直播當天播出片段，不過網友看一畫面都笑翻。

有網友在Threads上分享拍下的畫面，只見賈永婕手捧著一顆鳳梨正在閉眼祈求，而站在她一旁的霍諾德則一臉疑惑的看著，原PO寫道「Oh Taiwanese, weird but cute 這麼莊嚴地舉著一顆大鳳梨祈福，讓老美全部安靜嚴肅。我們根本是海綿寶寶那一族。」

其他網友則爆笑留言表示「Alex表情有點疑惑但超級可愛」、「頂尖科技+傳統信仰並存，就是台灣最強大的力量」、「我相信現場一定有綠色乖乖，但是我無法證實」、「我跟我澳洲男友一起看，他也是疑惑問我 is that a pineapple? What does it mean?（那是鳳梨嗎？這有什麼含義？）」、「Alex的臉：不理解，但謝謝」。

當然也有網友幫忙解釋，貼出拍到供桌上還有其他水果及兩箱綠色乖乖零食「拜蘋果平平安安、橘子是吉祥如意，鳳梨是求好運到來」、「祈求在地神靈庇祐是很重要的，我很喜歡這次Netflix的安排，在過程中介紹了很多台灣文化。」