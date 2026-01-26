霍諾德攀台北101工傷協會指踐踏工安網友熱議反批 協會今再說明

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德昨天以1個半小時完成徒手攀爬台北101的挑戰，工傷協會發聲明指出，台北101在3月31日的地震曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，如今容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓，這是對職業安全的公然踐踏，也是把人命當成宣傳的素材。隨即在網路引發熱議，不少民眾甚至到該協會臉書留言批評，灌爆工傷協會臉書，工傷協會今天再度說明立場回應。

工傷協會昨天發布聲明表示，台灣多年來，「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果。回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。然而令人震驚的是，今天的 101 業主，竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北 101 大樓。

工傷協會不解，這是在追求名聲、話題，還是藝高人膽大的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏；這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。101公司是否意識到，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效都可能瞬間奪命，難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品？

相關聲明發布後隨即在網路引發熱議，也灌爆工傷協會臉書，有民眾認為安全問題值得討論，但更多民眾批評工傷協會，直指極限運動跟工安無關，卻把話題硬扯到工安，根本是借題發揮蹭熱度，昨天活動不是工傷協會該管的事；有人還說，很久之前就知道這項活動，為何活動結束才發聲明；有民眾說，如果台灣百萬工人出事協會都能這麼大聲就好了。

針對近日許多民眾的質疑與批評，工傷協會稍早在臉書指出，理解爭議的核心，集中在三個問題上：第一，這是不是工作？第二，極限運動能不能類比工安？第三，政府與企業是否完全無責？

工傷協會指出，從未否認攀登者專業與能力，也從未主張「任何人都能上去爬」，這名攀登者是世界級的極限攀岩者，擁有極高的專業能力、長時間訓練、反覆場勘與評估，這一點沒有任何爭議，也不是批評的重點。從未說他「不專業」，更沒有將他與一般工地勞工做能力層次的對比。專業能力，與公共風險管理，是兩個不同層次的問題。

工傷協會指出，爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」。要討論的，並不是「極限運動該不該存在」，而是當極限運動被放在城市核心地標，被企業、平台、甚至公部門協調、宣傳、放大，並成為一種公共事件與品牌行為，那它就不再只是「個人私下冒險」，而是進入公共治理與社會示範的範疇，是他們關心的交集點。

工傷協會指出，切結書、風險自負，不能消滅公共責任。極限運動常伴隨切結書、風險自負條款。但在法律與公共政策上，「風險自負」不等於公共空間可以無條件放行、地標建築可以完全不被檢視、監管機關可以完全不必說明角色與責任。否則，任何高風險活動，只要一句「他自己願意」，就可以跳過所有公共討論，這本身就是危險的邏輯。

工傷協會強調，沒有把「極限運動 = 工安事故」畫上等號，談的是「價值衝突」與「示範效果」。核心問題是：當一個社會長期面對「高空墜落職災死亡居高不下」，卻同時高調讚頌「無任何防護的高空行為」，這樣的價值呈現，是否矛盾？這不是在禁止極限運動，而是在問：誰被讚美？誰被檢討？誰被說成「自己不小心」？

工傷協會也說，專業、嚴謹、反覆演練——正是我們長期要求工安該有的標準。很多留言其實點出一個關鍵事實：這次攀登所以成功，是因為高度專業、反覆測試、嚴謹規劃、不便宜行事。我們完全同意。也正因如此，我們才要問：為什麼這樣的標準，在工地現場卻如此稀有？為什麼勞工常被要求「快一點、便宜一點、撐一下」？我們批評的不是專業，而是雙重標準。

此外，工傷協會指出，討論政府角色，不等於否定極限運動本身。提及台北市勞動局與中央職安署，不是因為「把爬山、登百岳都歸勞動局管」。而是因為當事件被包裝為城市行銷、國際宣傳、公共活動，政府是否有說明角色與監理邊界的責任。

工傷協會表示，不是反運動，也不是蹭流量，是一個長期處理工傷、職災、過勞、墜落死亡的團體。看到的是同樣的高度、同樣的風險，在不同身份下，被完全不同地對待與敘事。提出這個問題，不是為了製造對立，而是希望社會能夠誠實面對：我們究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？如果這場討論，能讓更多人理解：「風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待」，這個討論本身，就有其公共價值。