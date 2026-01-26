霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？網友一致喊：它完勝

美國知名極限攀岩選手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午徒手攀登台北101，自9時12分開始攀爬，於10時43分順利登頂，全程僅耗時約91分鐘，遠超外界原先預估的4小時，引發全球關注。霍諾德攀爬過程全程直播，不僅展現霍諾德驚人的體能與技巧，也吸引台北101各樓層民眾在窗邊揮手加油，緊張刺激又充滿互動感。網友也好奇，這一爬最大品牌受益者是誰？

除了極限挑戰本身，直播畫面中出現的各種元素也成為網友討論焦點。有網友在PTT發文指出，攀爬過程中畫面不斷出現「台北市」、「台北101」，以及大樓外牆與室內的品牌廣告，霍諾德身上穿著的衣服、褲子、鞋子與攀岩裝備也相當醒目，讓他忍不住好奇直問：「這波將近兩小時的直播，賺最大的是誰？」

貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友點名Netflix（網飛）因直播與轉播效益受益最大，也有人認為北面（The North Face）、La Sportiva攀岩鞋、Black Diamond粉袋等專業戶外品牌獲得高度曝光，另有網友提到台北101外牆可見的南山人壽與多項保健食品品牌，直言「收視高點曝光效果驚人」。

不過，討論中最具話題性的並非大型企業，而是攀爬途中意外入鏡、被民眾擺放在窗邊替霍諾德加油的寶可夢角色「可達鴨」。呆萌造型與高風險攀爬畫面形成強烈對比，讓不少網友直呼「可達鴨大獲全勝」，成為這場極限挑戰直播中，意外搶下最多討論度的存在。