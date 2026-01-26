快訊

霍諾德攀101「神照連發」！推手起底是奧斯卡得主掌鏡

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
金國威本身也是攀岩好手。圖／摘自IG
金國威本身也是攀岩好手。圖／摘自IG

攀岩好手艾力克斯霍諾德昨成功徒手攀上台北101，監製James特別提到霍諾德與攝影團隊建立高度的信任，團隊中大部分的攝影工作者都是霍諾德非常熟悉的朋友。

台灣企業顧問李宗穎發文分享，這次用鏡頭拍攝下整個過程的關鍵人物，正是奧斯卡最佳紀錄片得主、結識他超過15年的好友金國威（Jimmy Chin）。美籍華裔導演金國威不僅是電影導演，自身也是頂尖的極限運動員，擁有雜誌攝影師、專業登山家，以及滑雪紀錄保持人等多項頭銜。

2019年，他冒著生命危險、拍攝攀岩家霍諾德徒手攀登「酋長岩」，以「赤手登峰」（Free Solo）勇奪奧斯卡最佳紀錄片，先前也曾和知名男星王一博合作過攀岩企劃。金國威熱愛攀岩，曾組織登山隊、足跡遍布四大洲，聽到霍諾德立志以「無繩獨攀」挑戰攻頂3200英呎高的「酋長岩」，當時他扛著攝影機、自兩座台北101高度的「酋長岩」山頂懸吊而下，將自己掛在半空中展開拍攝。

如今金國威來台擔任導演兼總攝影師，李宗穎分享，金國威雙親曾在台灣生活多年，這份與台灣的淵源，讓金國威在台北 101 的鏡頭更顯深意。

李宗穎提到，金國威最大的挑戰，在於精準預判霍諾德的下一個動作，提前在路徑上預先佈位，抓到最佳畫面，「我們輕輕鬆鬆在螢幕上看到的驚險畫面，背後是無數次場勘、繩索工程的精算，還有攝影師對身上沉重器材，在極端環境下運作的深刻理解與運用。」

金國威曾親口說過，如果霍諾德真的掉下去了，「作為紀錄者，我不能放下攝影機，我必須把畫面忠實記錄下來...」隨後忍不住哽咽。李宗穎感嘆，這不只是工作，而是把生命交付給彼此的默契與信任。

兩組懸吊攝影紀錄下霍諾德攀爬身影。記者林士傑／攝影
兩組懸吊攝影紀錄下霍諾德攀爬身影。記者林士傑／攝影

