Netflix把台北拍超美！女星看直播驚訝 內行解惑：不是套濾鏡

美國極限攀登者霍諾德（Alex Honnold）在無繩、無確保的徒手攀登（free solo）條件下，順利登頂台北101，女星歐陽靖透過Netflix看了直播，除了表達緊張的情緒外，更誇讚Netflix把信義區拍得超美，此文引起網友們熱議，紛紛讚嘆攝影師的功力。

霍諾德為了Netflix「赤手獨攀台北101：直播」，赤手空拳攀爬台北101，最後共花91分鐘30秒，完成歷史性創舉。在Netflix鏡頭的捕捉下，觀眾們不僅能一同感受霍諾德攀爬時緊張感，更能從他的視角欣賞台北市的街景。

歐陽靖在Threads發文，表示她看了攀爬台北101的直播，觀看的時候十分緊張，但觀眾們素質非常好，都沒有亂叫，並感謝Netflix有幫台北市加上濾鏡，她身為在吳興街出生成長37年的人，很意外「信義區居然看起來還蠻美」，並坦言信義區「沒濾鏡不行」。

此文一出，不少網友也誇讚Netflix攝影師的功力，「外國攝影師還是比較專業有美感」、「真的，我也覺得他們把台北拍好美，松信區居民路過」、「Netflix的畫面調色真的很好看」、「我剛剛也才跟我老公說：怎麼把台北拍得這麼美」、「這調色真的很厲害」。

但也有網友認為台北市容不美觀是事實，應該要更加注重，「我看到後面還有在施工的工程整個很不美，還好有套濾鏡」、「台北市容那個樣沒有濾鏡真的上不了檯面」、「有一區空拍畫面那些頂加蓋真的好像貧民窟，雖然買不起」、「這次直播後不知道會不會開始注重市容，不然國際都在看」。

另有內行網友指出Netflix的畫面並非套上濾鏡，而是專業的調色技巧，「Netflix直播畫面應該是使用了LUT Box或是Live Grade之類的現場實時調色的技術，開拍前就先導入了LUT讓每一機的畫面回傳後就直接套完色再發出」。