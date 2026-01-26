霍諾德登頂101蔣萬安臉書被批收割…賈董親留言1句話打臉酸民

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，有網友大讚市長蔣萬安「這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，隨即綠營人士在臉書貼出台北金融大樓股份有限公司「主要股東」，指台北市政府不在其內。蔣臉書恭喜文也被網友酸收割，不過董事長賈永婕也特地到蔣萬安臉書留言，直接打臉酸民。

市長蔣萬安昨在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜Alex寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！底下更湧入許多網友留言酸「成功登頂才發文蹭一下....」、「我就請問一句，你現在跳出來收割個什麼？」「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死。」

還有網友稱「轉101小知識：董事長賈永婕由中央指派，股東結構不含北市府，跟蔣萬安一點關係也沒有。」

不過隨即批評的留言被打臉，台北一零一董事長賈永婕昨天也不忘到蔣萬安臉書底下留言，賈永婕在蔣萬安臉書底下暖心留言「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，（前晚）我還一直煩你」，還有網友留言說「北市府的高度支援，非常值得肯定」、「謝謝蔣市長。你們大家辛苦了」。