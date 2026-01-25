聽新聞
霍諾德攀101 賈董掛旗成功喊退休

聯合報／ 記者林麗玉李姿瑩陳智華張文馨、編譯盧思綸／綜合報導
霍諾德成功站上一○一避雷針塔頂，振臂歡呼。記者余承翰／攝影
霍諾德成功站上一○一避雷針塔頂，振臂歡呼。記者余承翰／攝影

美國極限攀岩好手霍諾德徒手攀上台北一○一大樓塔頂完成「不可能的任務」，不僅衝上國際社群熱搜關鍵字，這項創舉吸引多家外媒報導，華盛頓郵報形容，飽受中國壓力的台灣趁勢抓住向國際行銷的機會。這項高風險壯舉在台灣及其他地區引發媒體廣泛報導。

監製詹姆士特別感謝台北一○一的團隊能夠圓夢，詹姆士透露，去年三月實地考察、提案，簡報到一半，一○一董事長賈永婕就拍板同意，完成這項世界創舉。

賈永婕昨全程緊盯直播，第一時間激動緊抱霍諾德，寫下：「成功，我要退休了，緊張死了。」她扛住外界質疑與壓力，並將一○一戶外旗桿掛上國旗，笑稱「怎麼樣都拍得到，怎麼樣全世界都看得到」。

台北市長蔣萬安也在第一時間在臉書說「恭喜Alex寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北一○一！」

總統賴清德與前總統蔡英文也都發文恭賀，賴總統指出，隨著直播鏡頭，不只讓世界看見一○一，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。蔡英文則稱，這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮。

福斯體育台報導，霍諾德事前輕描淡寫稱，整個流程不過是「走到大樓底下，跳上去，一路爬到塔頂」，隨後才補一句「沒有繩索、沒有裝備、沒有任何容錯空間」，聽著就令人頭皮發麻。

幕後投入的專業團隊同樣引起關注。天氣風險公司昨天指出，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。

