讚霍諾德攻台北101 「法國蜘蛛人」愛攀高因無聊比死可怕

美國攀岩好手霍諾德今天成功徒手獨攀台北101。更早藉繩索登頂的「法國蜘蛛人」羅貝爾接受中央社專訪，談到攀高熱情時說：「這就是我的人生，我喜歡有點遊走在危險邊緣的感覺。」

霍諾德（Alex Honnold）在台北晴空下，不用安全索等設備，僅花1個半小時即登上508公尺高的樓頂，攀爬全程透過影音串流平台Netflix節目直播，引起全球關注。

現居印尼峇里島的羅貝爾（Alain Robert）接受中央社記者電話專訪時，讚許霍諾德表現卓越，稱他做了妥善準備，完成了壯舉。

現年63歲的羅貝爾迄今攀登超過250棟建築。長年下來，他做了一份1到10分的難度表，他1998年攀爬的法國原子能公司（Framatome）大樓得到最難的10分，而他今天重新評估台北101難度在6.5到7分。

羅貝爾有數十年攀岩和攀登建築的經歷，他強調，建築物並非愈高愈難爬，難度區別在於建築表面，要看落腳點大小，還要觀察結構及外牆設計，而台北101雖然難爬，但也不算特別難。

恐高是人類本能反應，在毫無防護措施的情況下懸在高處，無可避免令人聯想到死亡。但羅貝爾在攀登過程中感受到的是自由，而非恐懼。

他不恐高，也不怕死，「我怕的是在生命盡頭發現自己因為恐懼而沒去做所有我熱愛的事。所以對我來說，我害怕的是『無聊』」。

他認為，人從出生起就被灌輸「不要冒險」和「恐懼死亡」的概念，以致於很多事情不敢嘗試；然而峇里島人慶祝死亡、相信業報，認為逝去的人會以另一種形式回來，也有可能再轉世為人。

攀登高樓常被視為危險活動，有時難免引發爭議。但羅貝爾說，人們因為不理解而批評，專業人士都會評估風險，當前無人機、隨身攝影機等新技術工具也多少扭曲了現實，廣角鏡頭將高度放大數倍，讓畫面看起來比實際更震撼。

早在霍諾德之前，羅貝爾於2004年12月率先挑戰當時世界第一高樓台北101，約4小時登頂。他自嘲運氣不佳，因為天時、地利、人和，沒有一項對他有利。

當天起風又下雨，且大樓尚未正式落成，許多表面仍貼著防刮傷的覆油塑膠膜，加上他的手肘在出發前9天因傷縫了十多針，腫成平時1.5倍大，更增加了攀爬難度，只能在使用繩索吊帶的情況下完成創舉。

羅貝爾敘述，他曾於2003年到台灣考察當時尚在建造的台北101，本想「非法」獨攀，但發現大樓很多平台和門，容易在中途被逮到；後來由於台北101在建造過程中出現工人死傷，為證明大樓安全未受「詛咒」，他於2004年受邀攀登。

羅貝爾爬過難度更高的其他建築，例如高442公尺的美國芝加哥西爾斯大廈（舊稱Sears Tower，現名Willis Tower）。但他說，他很高興曾經攻克台北101，這是一棟賞心悅目的優美建築，「很棒的是它有點一枝獨秀」，從上俯瞰時風景絕佳。

羅貝爾在臉書（Facebook）粉絲專頁寫道，過了耳順之年後，他回歸岩石峭壁，這比攀爬建築困難得多，因為建築有規律性，而在岩石上需要不斷尋找適當落腳點，永遠處於不確定狀態。

不過，腳下虛空沒有擾亂羅貝爾的心志。對他來說，虛空很美，促使他數十年來一次又一次地挑戰重力。