霍諾德徒手攀台北101 工傷協會：101踐踏工安、把人命當宣傳素材

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天以1個半小時完成徒手攀爬台北101的挑戰。不過工傷協會認為，台北101在3月31日的地震曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，如今容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓，這是對職業安全的公然踐踏，也是把人命當成宣傳的素材。

工傷協會稍早發布聲明表示，台灣多年來，「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果。回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會工安是用人命換來的教訓。然而令人震驚的是，今天的 101 業主，竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北 101 大樓。

工傷協會不解，這是在追求名聲、話題，還是藝高人膽大的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏；這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。101公司是否意識到，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效都可能瞬間奪命，難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品？

工傷協會指出，當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，只要有話題，人命可以被犧牲，因此不接受這樣的價值觀，也絕不應該再容忍。請問台北市政府勞動局，這樣毫無防備，怎麼會同意讓101舉辦並公然違反工安？如果掉下來怎麼辦？101這樣是在公然挑戰台北市勞動局的公權力。