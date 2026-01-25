霍諾德登台北101被說瘋子 妻：人們沒看出「他攀爬時多麼快樂」
美國自由攀岩好手霍諾德今天花91分鐘攻頂台北101。不少人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，他的妻子力挺表示，霍諾德在攀爬時很快樂，有如孩子般的純粹快樂。
霍諾德（Alex Honnold）在完成自由攀登台北101後，和妻子桑妮（Sanni Honnold）、節目監製史密斯（James Smith），以及攀岩專家哈靈頓（EmilyHarrington）一同參加座談會，並由鄧肯（ElleDuncan）主持訪問。根據新聞稿，霍諾德說：「這次攀登台北101，算是完成兒時夢想，這個感覺非常不可思議。」
霍諾德表示，「這一路上花了很多時間，在充滿危險的環境中前進，必須保持冷靜，現場及觀看直播的人情緒相對緊繃。而爬得越高其實越放鬆，很感謝所有祝福的人，也很享受這段經歷。」
霍諾德成功攻頂台北101時，腦中第一個閃過的念頭是，在這個位置看台北市的風景很不可思議，「我喜歡新的、不同的、有挑戰性的事物，像台北101這樣的建築，你從城市任何角落抬頭看，都會覺得這棟建築太不可思議了」。
霍諾德的妻子桑妮也到場支持丈夫，她表示，因為現場熱鬧的氣氛，使她非常沉浸在整個過程，在螢幕上看到霍諾德的表情，能夠感覺出來他非常享受攀登台北101。
有些人會用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，桑妮表示，「我覺得人們沒看出的是，他攀爬時是多麼快樂，那簡直像孩子般的純粹快樂。今天看到他玩得這麼開心，真的很棒。」
對於未來計畫，霍諾德目前打算先休息並持續訓練，關於下一個攀爬計畫，心中已有幾個想法，但像台北101的大型企劃，往往需要長時間規劃與準備才能完成。霍諾德希望透過這次經驗可以啟發更多人，讓大家勇於挑戰目標、跳脫舒適圈，並突破自我。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言