歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）花了91分鐘成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，當他登頂後也拿出手機自拍，如今照片也在Netflix社群公開，也真的讓世界看見台灣。

霍諾德登上台北101的尖塔上之後，大家都看見他拿出手機自拍，紀錄下這難得的一刻，當時有不少網友透過直播看到這畫面，還紛紛笑稱「那裡的訊號一定很好」，甚至網紅「姆士捲」還發現「你可能會好奇攀上頂端的人，那個當下在做什麼？他在滑推特」，還附上截圖霍諾德X帳號轉分享了「Netflix Sports」報導他登頂台北101的貼文。

下午Netflix就在社群上公開霍諾德當時自拍的照片，只見他站在台北最高點，身後的背景有象山等壯闊的景色，還一張是另一角度，可以見到大巨蛋、國父紀念館的屋頂，再遠一點就能看見基隆河。

網友看到這樣的照片，忍不住讚嘆「2026年最值得的自拍照」、「謝謝你把台北拍成我不認識的樣子」、「這真是史詩級的一刻」、「太激動人心」、「我們見證了今天歷史上最驚人的壯舉之一」。

霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

霍諾德 台北101 社群

