聽新聞
0:00 / 0:00
一個月前就在找好天氣！霍諾德徒手攀台北101 氣象粉專揭精準計算內幕
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，很多全球民眾透過直播見證歷史。天氣風險公司稍早在臉書粉專指出，正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。
天氣風險公司指出，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要。不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。
天氣風險公司指出，經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言