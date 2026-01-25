快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，很多全球民眾透過直播見證歷史。天氣風險公司稍早在臉書粉專指出，正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。

天氣風險公司指出，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要。不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。

天氣風險公司指出，經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現。

一個月前就在找好天氣！霍諾德徒手攀台北101 氣象粉專揭精準計算內幕

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「...

