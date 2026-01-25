法國蜘蛛人早預言「霍諾德不會墜落」 台北101困難度最多7級

美國自由攀岩好手霍諾德今天徒手獨攀台北101，與他熟識的「法國蜘蛛人」羅伯特事前便預言他可順利登頂，並說在大自然中攀岩，對霍諾德來說更具挑戰性。

40歲的霍諾德（Alex Honnold）以無繩索、徒手獨攀方式登上台北101頂點，此類風險極高的 Free Solo攀登，對法國社會並不陌生。

早在2004年，現年63歲的「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）就曾花4小時完成台北101的攀登，但當時因安全考量使用繩索保護，這也是他攀登250座摩天大樓紀錄之一。

羅伯特在霍諾德攀登前兩天由法國主要報紙世界報（Le Monde）刊出的訪問中表示：「在我對建築物的1到10級難度評比中，台北101約為6到7級，並不特別艱難。」他並預言霍諾德「不會墜落，他會順利登頂」。

與霍諾德私交甚篤的羅伯特也肯定指出，霍諾德擅長自然岩場，完成此行後將重返山林，因為那裡的技術難度對他而言更具挑戰性。

但在法國攀岩界，也有部分人士發出對於直播冒險活動的討論，一位32歲法國世界級攀岩選手布恩（Sébastien Bouin）同樣在攀登前兩日向世界報表示，霍諾德徒手獨攀台北101有助推廣攀岩運動，但直播使整件事帶有一種憂慮的氛圍。

他說：「直播將攀岩塑造成一項高風險運動，彷彿你正在賭上自己的性命。但事實並非如此，一切都會順利。」

法國知名攀岩網站Planet Grimpe在24日發出長文，解釋該活動因天候延遲一天的考量。該網站分析霍諾德長久以來的攀岩形象為理性謹慎，在他職業生涯中曾多次放棄重大計畫，有時甚至經過數週準備後仍決定折返，僅僅因風險超出他可接受的範圍。

在法國攀岩社群中，也出現對這場直播的正反聲音。

攀岩網友史帝夫（Steve）說，將此行包裝成前所未有的壯舉，違背自由攀登者的內在準則，如「法國蜘蛛人」曾說過：「以謙遜之心攀登，為正當理由而攀登」。

另一位攀岩網友佛瑞德（Fréd）認為，直播將攀岩塑造成危險表演，可能造成觀眾對此運動的錯誤認知。但網友Arthur則說，自1960年代以來「攀岩精神與媒體宣傳」的辯論就未曾停止，而若能藉此提高大眾對攀岩的認識與興趣，也未嘗不是好事」。

另一方面，費加洛報（Le Figaro）則在24日發長文，質疑直播霍諾德徒手獨攀台北101的過程，是在向全球販售可能危險的現場直擊，若發生意外，恐引發社會恐慌。

法國土魯斯大學（University of Toulouse）專研運動與媒體的教授鮑乃（Valérie Bonnet）向費加洛報表示，將高空冒險行為藉由電視轉化成可觀賞的表演，已是人們習以為常的媒體現象；這其中的報導責任，始終值得關注。

鮑乃強調，這類展現人類壯舉的影片往往忽略背後大量的訓練過程，讓專業動作看起來輕鬆自如，成為極端表演。

費加洛報導，Netflix先前以「為創造一個關乎全球、不可缺少的文化時刻」回應為何選擇直播而非傳統紀錄片形式。Netflix曾以相同策略成功直播拳擊比賽，並將宣傳重點放在危險性上。

報導引述霍諾德曾在一場專訪中解釋：「我認為Netflix願意承擔風險，這非常少見。因為除非是為了活動或表演，否則我無法獲得攀爬建築物的許可，而願意投入這類專案的頻道並不多。」

霍諾德曾在2017年徒手攀登900公尺高的美國優勝美地公園酋長岩（El Capitan），其過程被拍成奧斯卡最佳紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）」，從此聲名大噪。