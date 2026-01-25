霍諾德成功登頂台北101！網見窗邊有人揮手、自拍 怒批：丟臉

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功完成攀爬台北101的壯舉，從一大早101周邊就擠滿了看熱鬧與幫忙加油的人群，就連台北101裡也有不少民眾近距離搶拍欣賞。有不少網友認為在101裡觀賞的群眾是在干擾霍諾德，甚至痛批這些人丟台灣的臉。

霍諾德今天9點左右開始攀爬，最終花了大約91分鐘爬到塔尖，完成這項震撼全球的徒手攀登壯舉。不論是想看熱鬧或者想幫忙加油的人，無不想盡辦法能進入101觀景台內近距離欣賞，其他樓層也有民眾佔盡地理優勢觀看，霍諾德也微笑地揮手回應。

不過不少網友對此在Threads發文痛批這些人在干擾霍諾德，「為什麼建築物裡面有人啦？」、「有點干擾捏」、「我覺得比較扯的是建築物裡的干擾的那些人啦，還有一直試圖想要High Five，就已經很需要集中力了是要怎麼High Five啦我就問，我看了頭好痛」、「可以拜託建築物裡的人不要跟他揮手打招呼干擾嗎？」、「看到很多人在窗戶裡向他揮手、近距離對著他拍攝，我都緊張死了。需要高度專注、需要不被干擾，這樣很難懂？」

其中還有人趁霍諾德正攀爬經過時，蹲在窗邊請人幫忙拍照留念，也被網友截圖怒批「秀下限、丟臉」，同樣引來不少議論。

但也有人緩頰表示，「看到有人批評101裡的人其實會干擾他，但顯然他本人覺得可以和大家分享這個挑戰是很特別的事」、「說真的，他們試爬了很多次，過去幾天從建築物內拍照揮手的人也很多，如果干擾程度是他本人覺得困擾的，我相信他們一定會禁止民眾靠近窗戶，但結果看起來是沒有，那就是評估過覺得可以」、「裡面本來就是商辦，有人在上班，何況他老婆和轉播團隊也是這樣出現在某層樓『干擾』的喔，所以酸民可以閉嘴了吧」。

對於101大樓內有民眾拍照打招呼的情況，有網友分享Netflix的來賓和主播的對話，轉播來賓表示「我覺得窗戶裡面的人真的要把我嚇死」，主播則解釋「因為這是一個公共建築，人們就是在一邊工作一邊看這個人爬，一種日常」。