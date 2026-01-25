快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

太狂！霍諾德徒手攻頂台北101登上CNN首頁 各大外媒關注

中央社／ 台北25日綜合外電報導
美國自由攀岩好手霍諾德今天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時。 歐新社
美國自由攀岩好手霍諾德今天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時。 歐新社

美國自由攀岩好手霍諾德今天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。

霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手獨攀台北101的新聞登上美國有線電視新聞網（CNN）首頁，並設立即時更新專區，全程追蹤最新進展，且在霍諾德登頂時報導「攀岩好手霍諾德無繩索、無安全網防護，成功攀登台北101」。

CNN也在即時更新專區中報導，台灣總統賴清德在社群媒體臉書（Facebook）發文祝賀霍諾德完成挑戰，並坦言看著霍諾德赤手攀爬台北101「過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，霍諾德登頂後，站在台北101頂端俯瞰整座城市時直呼：「太狂了。」他在自拍留念前特別提到，高空風勢非常強勁。

「紐約時報」（The New York Times）報導，霍諾德今天征服了台灣這座高達1667英尺的摩天大樓，成為全球僅約十來位的知名高樓攀爬者之一。

霍諾德曾挑戰的酋長岩路線Freerider等級為5.12d到5.13a之間，而根據運動媒體ExplorersWeb報導，曾成功攀登101的法國蜘蛛人羅伯特（Alain Robert）指出，以他的標準來看，從簡單到困難分為1到10分，101的難度是5.5、最高6分。換算成YDS等級約在5.10a左右。羅伯特也指出，攀爬101並非技巧困難，而在於須不斷重複相同動作。

根據英國「衛報」（The Guardian），霍諾德開始攀爬這座高508公尺的摩天大樓時，現場聚集的民眾爆出歡呼聲，他徒手利用橫向的金屬樑一路向上攀爬。

他在攀登途中一度停下腳步、轉身面向圍觀群眾時，現場再度響起熱烈歡呼；他身穿鮮紅色短袖上衣，在攀爬過程中特別引人注目。

霍諾德 台北101 紐約時報 CNN

延伸閱讀

全球只有20個！霍諾德同款貼身小物「台北101鎂粉袋」爆紅 親筆簽名款入手方式一次看

霍諾德赤手獨攀台北101 笑稱「我會一直炫耀這次經驗」

影后根本有練過！莎莉賽隆隔空對決「椅子攀岩」向霍諾德下戰帖 超狂體力網友嚇傻

霍諾德成功登頂 「台北101」衝中國微博熱搜第1

相關新聞

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，而董事長賈永婕也在社群親揭

霍諾德成功登頂台北101！網見窗邊有人揮手、自拍 怒批：丟臉

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功完成攀爬台北101的壯舉，從一大早101周邊就擠滿了看熱鬧與幫忙加油的人群，就連台北101裡也有不少民眾近距離搶拍欣賞。有不少網友認為在101裡觀賞的群眾是在干擾霍諾德，甚至痛批這些人丟台灣的臉。

他曝霍諾德爬台北101登頂後滑手機「先做1事」 網笑：上面訊號比較好

美國攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點挑戰攀爬台北101，最終以1小時31分成功登上508公尺高的塔尖，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。當他成功登頂後，也拿出手機自拍，網紅「姆士捲」發現當時霍諾德竟然在滑社群平台「X」，並轉發自己登頂的貼文，讓不少網友笑說「上面訊號比較好」。

太狂！霍諾德徒手攻頂台北101登上CNN首頁 各大外媒關注

美國自由攀岩好手霍諾德今天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約...

霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）花了91分鐘成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，當他登頂後也拿出手機自拍，如今照片也在

一個月前就在找好天氣！霍諾德徒手攀台北101 氣象粉專揭精準計算內幕

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。