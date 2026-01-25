太狂！霍諾德徒手攻頂台北101登上CNN首頁 各大外媒關注

美國自由攀岩好手霍諾德今天在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、「紐約時報」、英國「衛報」等外媒報導，讓世界看見台灣。

霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手獨攀台北101的新聞登上美國有線電視新聞網（CNN）首頁，並設立即時更新專區，全程追蹤最新進展，且在霍諾德登頂時報導「攀岩好手霍諾德無繩索、無安全網防護，成功攀登台北101」。

CNN也在即時更新專區中報導，台灣總統賴清德在社群媒體臉書（Facebook）發文祝賀霍諾德完成挑戰，並坦言看著霍諾德赤手攀爬台北101「過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，霍諾德登頂後，站在台北101頂端俯瞰整座城市時直呼：「太狂了。」他在自拍留念前特別提到，高空風勢非常強勁。

「紐約時報」（The New York Times）報導，霍諾德今天征服了台灣這座高達1667英尺的摩天大樓，成為全球僅約十來位的知名高樓攀爬者之一。

霍諾德曾挑戰的酋長岩路線Freerider等級為5.12d到5.13a之間，而根據運動媒體ExplorersWeb報導，曾成功攀登101的法國蜘蛛人羅伯特（Alain Robert）指出，以他的標準來看，從簡單到困難分為1到10分，101的難度是5.5、最高6分。換算成YDS等級約在5.10a左右。羅伯特也指出，攀爬101並非技巧困難，而在於須不斷重複相同動作。

根據英國「衛報」（The Guardian），霍諾德開始攀爬這座高508公尺的摩天大樓時，現場聚集的民眾爆出歡呼聲，他徒手利用橫向的金屬樑一路向上攀爬。

他在攀登途中一度停下腳步、轉身面向圍觀群眾時，現場再度響起熱烈歡呼；他身穿鮮紅色短袖上衣，在攀爬過程中特別引人注目。