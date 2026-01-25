霍諾德徒手攀101從直播看台北 把台北拍超美、呈現台灣感性網友熱議

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」，不少民眾看直播替霍諾德捏冷汗同時替他加油，而鏡頭不時從高空轉向台北，不少民眾覺得Netflix將台北拍得比預期好看，拍到象山也很美，可能是加了濾鏡；也有人說，頂樓加蓋鐵皮屋和水塔是「台灣感性」，希望未來台北和台灣愈來愈美。

今天上午Netflix全球同步放送《赤手獨攀台北101：直播》，帶領霍諾德挑戰徒手攀爬台北101，也讓全世界看到台灣。網友在threads指出，Netflix畫質非常好，有人說拍攝加了濾鏡，或降低顏色彩度，讓台北看起來比預期好看很多，視覺上很舒服，引發熱議。

不少民眾說，從高空上拍下來風景很美，視覺享受和震撼，將台北拍得很美，讓人覺得好驕傲。近年來台北城市建築、信義區大樓及公共空間視覺都有很大的進步。