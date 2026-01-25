他曝霍諾德爬台北101登頂後滑手機「先做1事」 網笑：上面訊號比較好

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101。記者季相儒／攝影
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101。記者季相儒／攝影

美國攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點挑戰攀爬台北101，最終以1小時31分成功登上508公尺高的塔尖，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。當他成功登頂後，也拿出手機自拍，網紅「姆士捲」發現當時霍諾德竟然在滑社群平台「X」，並轉發自己登頂的貼文，讓不少網友笑說「上面訊號比較好」。

「姆士捲」在臉書發文表示，不少人一定很好奇當霍諾德登上台北101塔尖後的瞬間在做什麼，原來是在滑社群平台「X」。他也PO出霍諾德的貼文截圖，果真是轉貼Netflix的報導影片，貼文也引起不少討論。

不少人搞笑地說，「上面訊號比較好」、「有網路？」、「他今天爬101的原因是訊號不好，所以才爬上去啊」、「自拍滑推特，非常日常」、「以後遇到訊號不好的時候知道該怎麼做了吧」、「說不定他手機也在爬塔（意指在尋找訊號）」。

更多網友對於他的創舉表示佩服，「他打贏魔王了」、「把死神按在地上摸擦的怪物」、「不是人類啊」、「神的日常」、「真的很佩服他，他沒回避裝飾結構直接往上的」、「能站在上面好厲害，感覺風會很大」、「他站上去那幾分鐘我光看腳就一直抖，然後他在那邊跟站在平地一樣滑推特！他的心臟跟我是不是大小顆差很多？」、「我坐在沙發上看直播都覺得腳軟了，老兄居然站在全台最高樓的樓頂自拍跟滑推特」。

霍諾德 台北101

