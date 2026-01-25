霍諾德赤手獨攀台北101 笑稱「我會一直炫耀這次經驗」

快訊

中央社／ 台北25日電
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101。聯合報系記者季相儒／攝影
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天順利完成赤手獨攀台北101，他在記者會表示，雖然想像了很多次，但實際完成感覺截然不同，「我肯定會一直炫耀這次的經驗」。

霍諾德花了大約91分鐘，完成無裝備赤手獨攀台北101，包括獨家轉播單位Netflix，以及台灣各家電視台，一早不到8時就卡位直播，而台北101外，更擠滿超過數千名圍觀群眾。

霍諾德受訪時表示：「我認為最大的挑戰就是要保持冷靜專注，一開始有這麼多群眾、這麼多人在看我的時候，說實話，確實有些緊張，直到一路往上爬之後，我就越來越輕鬆，我心想這太有趣了，我很享受攀爬的時間、享受這座美麗的城市。」

霍諾德強調，今天天氣非常棒、非常舒服，「我就是努力保持平衡，不要掉下去（笑），今天是觀賞台北非常好的一種方式，幾乎沒有雲層，天空也非常地藍。」

霍諾德透露，早在13年前就想要挑戰台北101這座高塔，但當時不被允許，「我們得尊重台北101，然後做好準備，能在13年後完成這個目標，我真的非常開心。」

霍諾德在2017年完成獨自攀爬酋長岩的壯舉後，今天又成為赤手攀登台北101第一人。他笑著分析說：「市區大樓的好處就是全家人可以一起參與，和我獨自去山區攀爬很不一樣。」

霍諾德的妻子桑妮（Sanni）笑說：「走出建築物時實在太瘋狂，這麼多人幫他加油，這麼多人替他緊張，我那時候心想，天啊，還好我不是他。」

桑妮提到：「這就是他，一旦他離開地面後，就會變得越來越冷靜，一切的緊張感都會消失，霍諾德會變得冷靜，變得開心，因為這就是他一直想做的事。」

