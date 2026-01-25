霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

快訊

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
霍諾德攀爬台北101，賈永婕特地將戶外旗桿都換上國旗，讓台灣被全世界看到。記者季相儒／攝影
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，而董事長賈永婕也在社群親揭，為了這場活動還動了一個小心機，讓全世界都能看見台灣。

賈永婕一早也是透過直播看到霍諾德成功登頂台北101，讓她開心直呼「成功，我要退休了，緊張死了」，之後也分享了與霍諾德擁抱的合照，這次活動全世界都能透過Netflix直播看見台灣，而賈永婕也把握這個機會，將101戶外5根高聳旗桿上的旗子，全都換成中華民國的國旗，並高呼「怎麼樣都可以拍得到，怎麼樣全世界都看得到」。

最後賈永婕表示「耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！」網友也紛紛大讚「剛有爬到網友分享賈董的小巧思，讚啦」、「感謝你給Taiwan 帶來滿滿的正能量」、「謝謝您的小心機 讓世界看見台灣！」、「好棒的賈董，每個細節都沒放過」。

霍諾德結束挑戰後在記者會上分享，攀爬時覺得風景很棒、天氣很好，當然要提醒自己小心不要掉下去，笑稱這也是是一個很棒欣賞台北的方式。

霍諾德攀爬台北101，賈永婕特地將戶外旗桿都換上國旗，讓台灣被全世界看到。記者林澔一/攝影
賈永婕透過直播看到霍諾德成功登頂台北101那一刻興奮不已。 圖／擷自IG／janet_chia_
賈永婕與霍諾德擁抱。 圖／擷自IG／janet_chia_
