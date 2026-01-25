快訊

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。記者林士傑／攝影
霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。記者林士傑／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製作人、攀岩好友一起出席記者會，解答外界對這次世界壯舉的疑惑。當主持人問到是訓練難還是實際攀爬難？霍諾德認為實際攀爬有群眾關心壓力，但兩者都沒太大差別，「就是要做到都差不多，有訓練的累積才能拿出最佳表現」。

霍諾德攀爬台北101成為全球攀岩界盛事，他幽默推薦攀爬台北101「適合全家人一起參加」，因為爬完後可以跟家人連線，比起偏遠山區收不到訊號好太多。製作人吐槽：「只有像你這樣才能爬。」好友也謝絕挑戰，堅持一定要有安全繩。

製作人提到上次和霍諾德合作，是在格陵蘭偏遠山區拍攝，「現在在台北101旁，比到偏遠地方搭帳篷舒服很多」。製作人提到，在綜合評估台灣的特色和文化後，團隊於一年前提案，當時不確定是否能獲得許可。經過和賈永婕團隊開會，大家有信心應該能過。這次感謝101鼎力相助，在建築物外安置了攝影機和各種裝置，「非常感謝台北101」。

桑妮全程給予霍諾德極大的支持與包容，她不諱言外界也許對獨手攀岩會有一些誤解和誤會，「但其實他的心情是如童心般充滿玩樂」。她和霍諾德同樣都充滿幽默感，笑說：「當你深愛一個人時，總會希望能代替對方分擔困難，我想代替他做所有事，但這件事（徒手攀登）我真的不行。」

霍諾德在記者會上提到，他在結婚成家後把更多的時間留給家人，對各類活動邀約精挑細選，「我對攀岩的熱情不減，只是執行時候要更加謹慎」。桑妮也說：「有些提案我會跟他說，這不適合有家室的男人，但一旦他做了決定，我就不會再反對，就是完全支持他，並保持樂觀與正向。」

大家都好奇完成攀爬台北101後，霍諾德之後有什麼挑戰計劃？霍諾德笑說接下來要在飛機上好好休息，回家享受家庭時光。「我心裡確實有不同想法，會繼續每天持續訓練，找尋新的目標。」畢竟徒手攀爬101 這類高難度挑戰需要天時地利人和才能完成，不能一廂情願太過執著。

霍諾德分享攀爬101的心情。記者林士傑／攝影
霍諾德分享攀爬101的心情。記者林士傑／攝影
霍諾德的計劃都做足準備，太太桑妮全力支持。記者林士傑／攝影
霍諾德的計劃都做足準備，太太桑妮全力支持。記者林士傑／攝影
霍諾德比出台北101的T。記者林士傑／攝影
霍諾德比出台北101的T。記者林士傑／攝影

台北101 霍諾德

延伸閱讀

霍諾德91分鐘赤手完攀台北101 登頂拿手機自拍

霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

現場直擊／霍諾德讓世界看見台灣！親自解答過程中最大挑戰

最暖應援在這1層！霍諾德徒手攀101　「老婆窗邊1舉動」成最強後盾

相關新聞

無視地心引力！霍諾德徒手攻頂台北101 華郵大讚台灣1事

在串流平台Netflix鏡頭與現場歡呼聲夾擊下，美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）25日耗時約91分鐘徒手攀...

霍諾德在賭命徒手攀登101 大樓內民眾竟無不打擾的自覺拿著手機狂拍照

見證歷史一刻，美國知名自由攀岩（free solo）好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今日在Netflix...

直擊／民眾塞爆101不肯走！想見霍諾德「狂摳玻璃縫」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他花了91分鐘攻頂成功...

霍諾德徒手攀爬台北101一度急喘！老婆驚喜現身60樓窗台打氣原因曝光

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101，引發全網高度關注。過程中，...

霍諾德成功登頂 「台北101」衝中國微博熱搜第1

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今日挑戰徒手攀爬台北101大樓，直播引起中國網友同步關注，尤其在霍諾德...

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。