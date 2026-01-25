霍諾德成功登頂 「台北101」衝中國微博熱搜第1

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今日挑戰徒手攀爬台北101大樓，直播引起中國網友同步關注，尤其在霍諾德成功登頂後，相關貼文討論熱度持續上升，「台北101」也衝上微博熱搜第1名。

霍諾德於今日早上9時開始攀爬台北101，並由串流平台Netflix全球直播。在中國社群媒體平台微博與小紅書上，也引起不少中國網友關注，有網友幾天前就在小紅書發文尋找志同道合的朋友一起到咖啡廳看直播，還有家長表示小朋友9點準時起床觀看直播。

截至今日中午12時許，微博上的相關話題討論度達15.4萬，「台北101」也衝上微博熱搜第1名。

在今日直播開始後，陸續有中國網友在社群平台轉發部分片段，同步關注攀爬進度，網友看到畫面紛紛直呼「太刺激了！」、「好危險」、「不敢看」、「我比他還緊張」、「我坐在沙發上看，腿軟了」。

在10時43分霍諾德成功登上508公尺高大樓頂端後，更有許多網友剪出他登頂的畫面，發表貼文祝賀霍諾德達成創舉，紛紛稱讚他「太牛了」、「Alex Honnold真的是傳奇」、「一個半小時free solo簡直是神」。

有一位網友在微博表示，「Alex創造了歷史」，並說「太不可思議了，大樓的質量（品質）也太好了！」

也有中國網友認為，徒手攀登台北101的難度，與2017年徒手攀登酋長岩相比「簡直是小兒科」。還有網友質疑，為什麼101裡不進行人員管制，並擔心有人對他揮手會影響專注與安全。

隨著霍諾德登頂消息在中國社群媒體傳開，相關討論熱度還在持續上升中。