聽新聞
0:00 / 0:00
賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101大樓成功，行政院前政務委員張景森給予滿分祝福，並為101董事長賈永婕搭上99.99分，因為賈是創意跟勇氣都具備的行銷天才，唯一扣分的只有101玻璃沒擦乾淨。
張景森指出，不知道賈永婕如何克服內部反對，因為幾年前他就建議過101舉辦類似的攀登比賽，甚至是比賽，他還提供新加坡金沙酒店開幕時請蜘蛛人攀爬藉此行銷的例子，但評估半天的結果，還是回應「擔心意外」，還說一旦發生意外，101就會被地政單位登記為「凶宅」。
話鋒一轉，張景森說，他給歷任台北市長59分。理由是，透過Netflix讓全世界看到了，台北原來是個鐵皮屋頂的城市，如果屋頂都是太陽能板，或者空中花園，那該有多好？「你們這些市長集體懶惰了幾十年了！出來謝罪」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言