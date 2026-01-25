霍諾德攀爬101！Google員工熱情應援　維骨力順勢置入網封「行銷鬼才」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日順利成功完成徒手攀爬台北101，花了91分鐘創下紀錄，這次Netflix全程直播，而在攀爬的過程中，會遇到民眾各樓層中，隔著窗戶拍下他的情況，其中當他來到第73~77層樓這段時，這裡正是Google台灣總部辦公室，就見到員工們為他加油打氣。

只見Google員工手舉自製的標語牌，興奮的揮動著，上面有寫著「Go Alex」等字樣，而霍諾德也被這一幕給吸引逗笑，還特地伸手向窗內的員工揮手致意，接著他就透過耳麥告訴主持人「Google這層很瘋狂！他們非常熱情！」。而Netflix主持人也回應「不只是Google，全台灣的民眾現在都為你瘋狂」。