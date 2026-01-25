聽新聞
霍諾德攀爬101！Google員工熱情應援 維骨力順勢置入網封「行銷鬼才」
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日順利成功完成徒手攀爬台北101，花了91分鐘創下紀錄，這次Netflix全程直播，而在攀爬的過程中，會遇到民眾各樓層中，隔著窗戶拍下他的情況，其中當他來到第73~77層樓這段時，這裡正是Google台灣總部辦公室，就見到員工們為他加油打氣。
只見Google員工手舉自製的標語牌，興奮的揮動著，上面有寫著「Go Alex」等字樣，而霍諾德也被這一幕給吸引逗笑，還特地伸手向窗內的員工揮手致意，接著他就透過耳麥告訴主持人「Google這層很瘋狂！他們非常熱情！」。而Netflix主持人也回應「不只是Google，全台灣的民眾現在都為你瘋狂」。
另外網友更透過直播中見到有藥廠辦公室的窗戶上正貼著藥品廣告海報，就這樣直接為藥品做了一波宣傳，網友看到這樣畫面紛紛忍不住驚呼「這置入要潛移入化才能深入人心」、「窗邊出現維骨力的廣告，那個版面要多少錢？（不愧是愛賺錢的台灣人）」、「台灣人永遠找得到地方置入行銷」、「本日行銷鬼才」。
