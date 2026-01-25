霍諾德在賭命徒手攀登101 大樓內民眾竟無不打擾的自覺拿著手機狂拍照

見證歷史一刻，美國知名自由攀岩（free solo）好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今日在Netflix於上午9點進行全球直播後，霍諾德最終歷時1小時31分成功站上台北101頂端，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。

透過直播，相信很多人都看到心臟都很痛。但整趟攀爬過程對霍諾德來說游刃有餘，他站上101制高點後，在狹窄的頂端甚至放開雙手揮手，並氣定神閒自拍、欣賞風景，非常享受他創造的歷史與當下時刻。

這項創舉原訂昨天（1月24日）進行，但因台北下雨導致牆面溼滑，延期至今天上午9:00展開，現場周遭聚集大量民眾前來目睹歷史時刻，並為霍諾德加油。

以free solo無使用安全繩索方式徒手攀爬摩天大樓，本來就需要極高專注力，因為只要一個不小心，就是攸關生死問題。但透過直播可以看到，霍諾德在爬到高處時除了底下民眾傳來大聲的吶喊加油聲，沒想到辦公大樓內的上班族竟然也無秩序管制，在眾多樓層都圍觀著一群人拿著手機站在建築內猛拍，或是向霍諾德揮手，吸引他任何注意。