霍諾德在賭命徒手攀登101 大樓內民眾竟無不打擾的自覺拿著手機狂拍照

見證歷史一刻，美國知名自由攀岩（free solo）好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今日在Netflix於上午9點進行全球直播後，霍諾德最終歷時1小時31分成功站上台北101頂端，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。
透過直播，相信很多人都看到心臟都很痛。但整趟攀爬過程對霍諾德來說游刃有餘，他站上101制高點後，在狹窄的頂端甚至放開雙手揮手，並氣定神閒自拍、欣賞風景，非常享受他創造的歷史與當下時刻。
這項創舉原訂昨天（1月24日）進行，但因台北下雨導致牆面溼滑，延期至今天上午9:00展開，現場周遭聚集大量民眾前來目睹歷史時刻，並為霍諾德加油。
以free solo無使用安全繩索方式徒手攀爬摩天大樓，本來就需要極高專注力，因為只要一個不小心，就是攸關生死問題。但透過直播可以看到，霍諾德在爬到高處時除了底下民眾傳來大聲的吶喊加油聲，沒想到辦公大樓內的上班族竟然也無秩序管制，在眾多樓層都圍觀著一群人拿著手機站在建築內猛拍，或是向霍諾德揮手，吸引他任何注意。
可以明白大樓內上班族、群眾想為他加油打氣的本意，但又有多少人只是為了能在第一時間拍下這難得的畫面。如果是之前霍諾德繫著繩索試爬研究路線此舉似乎還在安全範圍內，可今天他身上並無繩索防護，只靠著雙手、雙腳與身體支撐著他與大樓，以生死安全角度來看，民眾更應要有不干擾、不打擾行動進行的素質才對。
