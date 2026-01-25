快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

霍諾德91分鐘赤手完攀台北101 登頂拿手機自拍

中央社／ 台北25日電
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，花費不到兩小時完成登頂，霍諾德也在塔頂自拍。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，花費不到兩小時完成登頂，霍諾德也在塔頂自拍。記者余承翰／攝影

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，順利攻頂寫下壯舉。霍諾德站在避雷針旁拿手機自拍，記錄這不可思議的一刻。

霍諾德原訂1月24日挑戰赤手獨攀台北101，但因雨順延至今天登場。早上6、7時，現場已經聚集民眾圍觀，幾乎將101兩邊的道路旁擠爆，霍諾德約8時多抵達，民眾熱烈歡呼。

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影

霍諾德大約在9時11分開始攀爬，過程速度非常快，到了每一個竹節點，都會利用平台短暫休息，身旁也有飄揚的國旗，讓世界看見台灣。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀登台北101。記者余承翰／攝影
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀登台北101。記者余承翰／攝影

霍諾德顯得相當輕鬆，甚至還會隔著玻璃向辦公室內的民眾打招呼。大約爬到60樓附近，霍諾德的妻子桑妮（Sanni）特地在室內隔著玻璃為他加油打氣。

霍諾德在中途休息時，還接受轉播單位短暫訪問，他表示，這真的很不可思議，能爬上來實在太好玩了。他並且再度稱讚台北是很美的地方。

霍諾德費時91分鐘完攀台北101，讓台灣被全世界看到。記者林澔一/攝影
霍諾德費時91分鐘完攀台北101，讓台灣被全世界看到。記者林澔一/攝影

經過約1小時31分的挑戰後，霍諾德順利站上台北101最高點的避雷針，不但拿出手機自拍，還透過麥克風表示上面風很大，而且自己也有點累了。

霍諾德隨即藉由繩索垂降下來，桑妮在平台迎接他，兩人開心相擁，還透過鏡頭向自己的2個小孩打招呼，之後兩人加上攝影團隊一起搭電梯下樓。

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂，途中他坐著稍作休息。記者余承翰／攝影
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂，途中他坐著稍作休息。記者余承翰／攝影

霍諾德雙腳騰空只用雙手抓住牆緣把自己往上拉。這種不用腳只用上肢攀爬的技巧稱為Campus。霍諾德在高空中展現美技讓全場觀眾驚呼連連。記者余承翰/攝影
霍諾德雙腳騰空只用雙手抓住牆緣把自己往上拉。這種不用腳只用上肢攀爬的技巧稱為Campus。霍諾德在高空中展現美技讓全場觀眾驚呼連連。記者余承翰/攝影

霍諾德 台北101

直擊／民眾塞爆101不肯走！想見霍諾德「狂摳玻璃縫」

霍諾德雙腳懸空民眾驚呼 91分鐘完攀台北101

霍諾德徒手攀爬台北101一度急喘！老婆驚喜現身60樓窗台打氣原因曝光

霍諾德成功徒手攀爬101 AIT恭賀、德國在台協會喊蜘蛛人來訪

相關新聞

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，而董事長賈永婕也在社群親揭

他曝霍諾德爬台北101登頂後滑手機「先做1事」 網笑：上面訊號比較好

美國攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點挑戰攀爬台北101，最終以1小時31分成功登上508公尺高的塔尖，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。當他成功登頂後，也拿出手機自拍，網紅「姆士捲」發現當時霍諾德竟然在滑社群平台「X」，並轉發自己登頂的貼文，讓不少網友笑說「上面訊號比較好」。

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製...

霍諾德徒手攀101從直播看台北 把台北拍超美、呈現台灣感性網友熱議

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「...

霍諾德赤手獨攀台北101 笑稱「我會一直炫耀這次經驗」

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天順利完成赤手獨攀台北101，他在記者會表示，雖然想像了很多次，但實...

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，台中市長盧秀燕中午受訪...

