霍諾德91分鐘赤手完攀台北101 登頂拿手機自拍

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，順利攻頂寫下壯舉。霍諾德站在避雷針旁拿手機自拍，記錄這不可思議的一刻。

霍諾德原訂1月24日挑戰赤手獨攀台北101，但因雨順延至今天登場。早上6、7時，現場已經聚集民眾圍觀，幾乎將101兩邊的道路旁擠爆，霍諾德約8時多抵達，民眾熱烈歡呼。

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂。記者余承翰／攝影

霍諾德大約在9時11分開始攀爬，過程速度非常快，到了每一個竹節點，都會利用平台短暫休息，身旁也有飄揚的國旗，讓世界看見台灣。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀登台北101。記者余承翰／攝影

霍諾德顯得相當輕鬆，甚至還會隔著玻璃向辦公室內的民眾打招呼。大約爬到60樓附近，霍諾德的妻子桑妮（Sanni）特地在室內隔著玻璃為他加油打氣。

霍諾德在中途休息時，還接受轉播單位短暫訪問，他表示，這真的很不可思議，能爬上來實在太好玩了。他並且再度稱讚台北是很美的地方。

霍諾德費時91分鐘完攀台北101，讓台灣被全世界看到。記者林澔一/攝影

經過約1小時31分的挑戰後，霍諾德順利站上台北101最高點的避雷針，不但拿出手機自拍，還透過麥克風表示上面風很大，而且自己也有點累了。

霍諾德隨即藉由繩索垂降下來，桑妮在平台迎接他，兩人開心相擁，還透過鏡頭向自己的2個小孩打招呼，之後兩人加上攝影團隊一起搭電梯下樓。

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，最終他以不到兩小時的時間完成登頂，途中他坐著稍作休息。記者余承翰／攝影