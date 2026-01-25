快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

寫歷史！霍諾德完成101不可能任務...蔣萬安曝今早盯直播心情

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！ 讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」圖／引用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！ 讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」圖／引用自蔣萬安臉書

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「不可能的任務」。北市長蔣萬安也在臉書貼出今早緊盯直播心情，並且第一時間在臉書說「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

「今天早上，你們也跟我一樣捏著一把冷汗嗎？」蔣萬安今在臉書提到今早心情，他說，世界級美國攀岩運動員 Alex Honnold 今天成功完成攀登台北101的挑戰，這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛！

蔣也提到，當大家問：「為什麼選擇台北101？為什麼是現在？」Alex只說了一句：「為什麼不？」

那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！

Alex成功的背後，蔣萬安也特別感謝台北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後投入的專業團隊，從安全規畫、技術支援到現場執行，每一個環節都嚴謹到位；蔣也謝謝台北市民和國內外許多朋友在現場或在線上為Alex加油。

蔣說，為了讓《赤手獨攀台北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、北市文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

另，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見台灣的熱情！

蔣萬安說「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

霍諾德 台北101

延伸閱讀

見證霍諾德傳奇 蔣萬安跑行程不忘用手機看直播

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

師大路變美了！里長建言 蔣萬安納入「文化小旅行」來這不只是逛夜市

相關新聞

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，而董事長賈永婕也在社群親揭

他曝霍諾德爬台北101登頂後滑手機「先做1事」 網笑：上面訊號比較好

美國攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點挑戰攀爬台北101，最終以1小時31分成功登上508公尺高的塔尖，完成這場震撼全球的赤手獨攀台北101的壯舉。當他成功登頂後，也拿出手機自拍，網紅「姆士捲」發現當時霍諾德竟然在滑社群平台「X」，並轉發自己登頂的貼文，讓不少網友笑說「上面訊號比較好」。

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製...

霍諾德徒手攀101從直播看台北 把台北拍超美、呈現台灣感性網友熱議

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今早9點準時挑戰徒手攀爬台北101，只花了91分鐘33秒完成「...

霍諾德赤手獨攀台北101 笑稱「我會一直炫耀這次經驗」

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天順利完成赤手獨攀台北101，他在記者會表示，雖然想像了很多次，但實...

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今順利成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，台中市長盧秀燕中午受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。