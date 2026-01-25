穿獨攀酋長岩同款戰袍 霍諾德只用91分鐘締造赤手獨攀101傳奇

台北25日早上天氣一掃昨天霪雨霏霏，但空氣中不安與期待情緒交織。霍諾德（Alex Honnold ）「赤手獨攀101」30年宿願得償，忠粉引頸仰望，全球屏息以待。

39歲的Alex 再次締造傳奇。他剛剛完成人類史上第一次在沒有任何繩索保護下，只用91分鐘成功攀登超高摩天大樓台北101，寫下「赤手登峰」新頁。登上塔尖，Alex 拿出手機自拍，在現場群眾哭了。

忠粉打氣 Alex發感動文

24日因雨延期，Alex 雖難掩失望，但仍不忘「寵粉」，他發文和短影音說，可惜台北下雨，所以去不了爬樓了。不過，大家的關心和祝福真的讓他很感動，希望（25日）天氣能好轉，讓他有機會攀登美麗的台北101大樓。

同時他盛讚在雨中漫步台北景色很美，也逐漸適應時差，感覺很不錯，越來越興奮了。

Alex 粉從美國、日本、新加坡、香港等世界各地飛到台灣見證偉大時刻，一早就聚集上千名群眾，一位民眾說，「我是 Alex 的忠實粉絲，這次特地帶了望遠鏡來。自己也熱愛攀岩，他一直都是我最崇拜的攀岩者， 相信他一定能達成標」。有人高舉自製加油打氣的標語，一位父親連續2天帶家人來，今天7點就到搶到視野最佳第一排。還有人高舉Alex 是「goat」史上最棒的free solo 。

台北市長蔣萬安雖然公務行程繁忙，也抽空看了一下直播，跟所有的人一樣為他緊張為他加油，蔣萬安對Alex 的無畏之心與專注印像深刻。

穿徒手攀爬酋長岩同款紅色戰袍

Alex身穿紅色黒褲，跟他締造出被譽為攀岩界的「登月行動」的「酋長岩徒手攀爬」（Free Solo El Capitan）同款戰袍。神情情鬆但專注帥氣，絲毫未受昨天氣候條件的影響。他的愛妻子桑妮(Sanni McCandless)一身黑色服裝相陪在側，臉上掛著笑容，還拿出手機拍在信義廣場的群眾拍攝，忠粉用最大熱情、掌聲與回應。

9點12分Alex 開始在沒有繩索、沒有安全防護措施下，開始他徒手攀爬101的挑戰。每完成一個「如意」，Alex 會向忠粉微笑揮手致意，信義廣場成千群眾歡呼鼓掌。

雖然是周日，101辦公大樓仍有不少人進公司隔著玻璃帷幕用手機拍下歷史一刻，並比讚加油，Alex 也跟他們揮手感謝。

Alex與愛妻在高樓30秒相見

Alex爬約44分，妻子桑妮在大樓與Alex 隔著相遇，桑妮沒有貼著玻用「不會干擾」Alex的安全距離，她先是向Alex 揮揮雙手，接著比大姆指，鏡頭捕捉到桑妮吐舌頭，難掩緊張，短短30幾秒，只有摯愛家人才有的緊張表露無遺。

Alex日前接受媒體訪問表示，這次攀登101是他30年的攀岩生涯中，最夢寐以求的挑戰。「觀眾看節目時可能會很緊張，但我希望大家能感受到我對這次經歷的喜悅。」他說，30年的攀登經驗就是他最大的安全網。

Alex 稱101是「竹節盒（ Bamboo Boxes）」，跟他過去爬過的玻璃帷幕大樓不同，101 由 8 個節層組成，每一節有 8 層樓。​每一節大約有 10 到 15 度的外傾角，他必須對抗重力，體力消耗會比垂直牆面更大。

每個竹節的頂部都有一個露台，Alex 表示，這讓攀爬感覺相對安全，因為每爬完 8 層樓，他就有一個物理上的平台可以稍作休息或在緊急情況下站立，在心理上減少了「失足」的恐懼感。

​101像爬竹節盒 代表力量與韌性

Alex形容爬「竹節盒」，像是「在健身房做 90 分鐘的重複訓練」。 竹子也是力量與韌性象徵，每一手的抓握點都很完美，但因為動作模式高度重複，相同的肌群會被快速榨乾。他認為挑戰不在於「做不出某個動作」，而在於「能否在第 80 層樓時還有體力做出一樣的動作」。

​Alex 在 2017 年 6 月 完成「酋長岩徒手攀爬」（Free Solo El Capitan），被譽為攀岩界的「登月行動」，是體能的極限，也是人類心理素質的巅峰展現。

Alex 讓全世界看見台灣

Alex 登上101巨大成就的關鍵秘訣全是他極致細膩的準備，紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），​負責拍攝的攝影師多半是頂尖攀岩家，但他們在拍攝過程中常嚇到不敢看螢幕，他們深知 Alex 只要一個失誤就會在鏡頭前喪命。這次參與的拍攝團隊也感受生死一線之隔的驚心動魄。

2013年Alex勘查101，當時是為了電視節目做準備，雖然節目並未執行，但他當時就認為101非常適合挑戰。他說「這棟建築簡直是為了攀岩而生」。