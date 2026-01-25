每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，上午台北天氣放晴，在許多民眾的見證之下開始攀爬大樓。記者余承翰／攝影
美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25日）早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他行動迅速，每爬一層都能轉身揮手跟民眾互動，驚人體能和意志力令人咋舌，最終僅花費1小時31分登頂，讓在場民眾驚呼不已。

值得注意的是，活動原定24日舉行，因天候不佳延期，當天有已到現場的民眾抱著「既然來了就試試看」的心態，親自上手挑戰101外牆。沒想到實測結果完全超出預期，直呼「根本抓不住」，相關畫面曝光後，也掀起熱烈討論。

該網友在Threads分享現場實測經驗，表示自己實際觸摸後才發現，外牆施力點相當有限，不僅面積小，結構還是垂直設計，想要穩定施力，手必須像夾子一樣夾住，還得承受接近自身一半以上體重，難度遠超想像。他也補充，穿著一般鞋子站在外牆前，腳底相當容易打滑。

該名網友進一步目測，一樓外牆高度約2.5公尺，有人嘗試助跑跳起，勉強能勾住邊緣，但隨後必須用手指力量做出類似引體向上的動作，才能維持住身體。他感嘆表示，實際嘗試後才真正體會到專業攀岩選手的差距，連雙腳要離地都這麼困難，更別說往上爬了。

貼文曝光後，底下留言也紛紛指出，「一般人和攀岩大佬的握力差別太大了」、「人家是用手指握著做引體向上，一般人滿握就緊繃了」、「101表示：我好像有除了放煙火外的其他有用之處了」、「超好笑，每個經過都摸一下」、「《魷魚遊戲》可能之後在101拍」。

